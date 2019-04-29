Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года

Повышайте энергетику и жизненный тонус, чтобы встретить все возможные неурядицы этой недели во всеоружии. Больших перемен не ожидается, но это не означает, что можно расслабляться. С 29 апреля по 5 мая нас ждут яркие эмоции и встречи с противоречиями. Они могут забирать много сил, поэтому рекомендации Василисы Володиной пригодятся каждому.

Овен

В эти семь дней звезды сделают шестое чувство Овнов еще более мощным, нежели обычно. Эти люди смогут полагаться на предчувствия гораздо чаще. Не стоит забывать о логике, которая тоже играет немаловажную роль в принятии решений.

Энергетика звезд и планет будет не совсем гармоничной в глобальном плане.

Это приведет к распространению слухов, которые обычно Овнам не доставляют неприятностей.

Сейчас ситуация немного изменится в негативную сторону - нужно доверять лишь фактам, а не домыслам или сплетням.

Телец

Проблемы Тельцов зачастую будут решаться сами собой, однако не нужно полагаться лишь на удачу, особенно в важных делах. Мелкие проблемы можно пустить на самотек. Лучше поберечь силы на что-то более существенное. Дело в том, что в начале недели Тельцы получат сильнейший заряд энергии от звезд и планет, но потом никакой подпитки не будет. Это значит, что нужно расходовать силы грамотно, чтобы не допускать энергетического истощения.

Представителям этого знака Зодиака нельзя упускать деталей, потому что важна будет каждая мелочь.

К неурядицам и неудачам стоит относиться философски, помня о том, что любой крах не является концом света.

Неудачи учат нас, делают нас умнее, сильнее, воспитывают в нас силу воли.

Близнецы

Сила самовнушения станет источником удачи для Близнецов. Гармоничное поведение звезд и планет поможет настроиться на нужную волну. Оптимизм и позитивное настроение помогут представителям этого знака стать примером для подражания. Нужно творить побольше добра, быть отзывчивыми, смотреть на мир проще. Влияние космоса на жизнь Близнецов будет только созидательным.

Несмотря на хорошее настроение звезд, не нужно ждать чуда.

В эти семь дней повысится работоспособность Близнецов, их харизма и обаяние, у них улучшится память.

Можно начинать важные дела вроде ремонта или переезда, заниматься покупкой чего-то важного и дорогостоящего.

Рак

Ракам предстоят психологические изменения, смена курса. Если эти люди не захотят меняться, Вселенная сама внесет коррективы в их мировоззрение. Они могут быть едва заметными или и вовсе скрытыми. Чтобы не попасть в цепкие лапы неудач, Ракам придется бороться с тоской и унынием. В этой борьбе полезными будут встречи с приятными людьми и отдых.

В общении желательно проявлять терпимость и внимание. Ссоры, а в особенности публичные, могут принести людям этого знака Зодиака много проблем.