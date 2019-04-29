Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года
Василиса Володина каждую неделю делится своими советами для представителей всех знаков Зодиака. Ее рекомендации помогут вам остаться на плаву и даже преуспеть в любой из жизненных сфер.
Повышайте энергетику и жизненный тонус, чтобы встретить все возможные неурядицы этой недели во всеоружии. Больших перемен не ожидается, но это не означает, что можно расслабляться. С 29 апреля по 5 мая нас ждут яркие эмоции и встречи с противоречиями. Они могут забирать много сил, поэтому рекомендации Василисы Володиной пригодятся каждому.
Овен
В эти семь дней звезды сделают шестое чувство Овнов еще более мощным, нежели обычно. Эти люди смогут полагаться на предчувствия гораздо чаще. Не стоит забывать о логике, которая тоже играет немаловажную роль в принятии решений.
Энергетика звезд и планет будет не совсем гармоничной в глобальном плане.
Это приведет к распространению слухов, которые обычно Овнам не доставляют неприятностей.
Сейчас ситуация немного изменится в негативную сторону - нужно доверять лишь фактам, а не домыслам или сплетням.
Телец
Проблемы Тельцов зачастую будут решаться сами собой, однако не нужно полагаться лишь на удачу, особенно в важных делах. Мелкие проблемы можно пустить на самотек. Лучше поберечь силы на что-то более существенное. Дело в том, что в начале недели Тельцы получат сильнейший заряд энергии от звезд и планет, но потом никакой подпитки не будет. Это значит, что нужно расходовать силы грамотно, чтобы не допускать энергетического истощения.
Представителям этого знака Зодиака нельзя упускать деталей, потому что важна будет каждая мелочь.
К неурядицам и неудачам стоит относиться философски, помня о том, что любой крах не является концом света.
Неудачи учат нас, делают нас умнее, сильнее, воспитывают в нас силу воли.
Близнецы
Сила самовнушения станет источником удачи для Близнецов. Гармоничное поведение звезд и планет поможет настроиться на нужную волну. Оптимизм и позитивное настроение помогут представителям этого знака стать примером для подражания. Нужно творить побольше добра, быть отзывчивыми, смотреть на мир проще. Влияние космоса на жизнь Близнецов будет только созидательным.
Несмотря на хорошее настроение звезд, не нужно ждать чуда.
В эти семь дней повысится работоспособность Близнецов, их харизма и обаяние, у них улучшится память.
Можно начинать важные дела вроде ремонта или переезда, заниматься покупкой чего-то важного и дорогостоящего.
Рак
Ракам предстоят психологические изменения, смена курса. Если эти люди не захотят меняться, Вселенная сама внесет коррективы в их мировоззрение. Они могут быть едва заметными или и вовсе скрытыми. Чтобы не попасть в цепкие лапы неудач, Ракам придется бороться с тоской и унынием. В этой борьбе полезными будут встречи с приятными людьми и отдых.
В общении желательно проявлять терпимость и внимание. Ссоры, а в особенности публичные, могут принести людям этого знака Зодиака много проблем.
Вообще нажить врагов будет легко, достаточно даже не переходить кому-то дорогу, а в чем-то как следует преуспеть
- зависть сама сделает свое дело.
Лев
Львам не стоит игнорировать просьбы людей о помощи. Конечно, небольшой эгоизм бывает полезен, но если абсолютно все время посвятить только себе, в нужный момент от Львов могут отвернуться их друзья, коллеги и близкие. Добро имеет свойство возвращаться, но никто не знает, когда именно понадобится помощь. Вполне вероятно, что в самый неподходящий момент эгоистичные Львы останутся без поддержки.
Представителям этого Огненного знака потребуется свежий взгляд на жизнь. Обновленное сознание привлечет удачу в творческих делах, в работе и в любви.
Нужно избавиться от лишнего хлама дома и в своей душе - очистить сознание от ревности, зависти и негативных мыслей.
Дева
Вселенная многократно усилит и без того немалую харизму Дев. Это будет насыщенная неделя, на которой есть все шансы заполучить все, что нужно. В любви Девам очень повезет, причем это касается не только тех, кто находится в активном поиске, но и тех, кто уже давно в отношениях. Астролог настоятельно советует проводить больше времени с родственниками, любимым человеком, детьми и друзьями.
Девам стоит быть более отзывчивыми на этой неделе, а также стремиться к постоянному пребыванию с такими же людьми.
Взаимная помощь - это хороший повод подружиться, сблизиться или влюбиться. Дома стоит заняться уборкой в начале недели, чтобы на выходных в родных стенах уже свободно циркулировала позитивная энергетика. Отличным помощником будет также сила позитивного мышления.
Весы
Амбиции Весов - это их ахиллесова пята. Нельзя ставить себе нерешаемые цели и задачи. Экспансия во всех областях будет хорошим выбором, но лучше не пытаться прыгнуть выше головы. Весам стоит научиться выходить за рамки возможного, стремиться к большему, но аккуратно, без спешки и импульсивности. Не стоит бояться спрашивать совета у окружающих.
Пора обратить внимание на различные мелочи.
У Весов есть все необходимое для достижения успеха, но нет достаточно высокой внимательности и осторожности.
Нужно поработать в этом направлении. Физическая активность поможет вылечить психологические проблемы и неуверенность.
Скорпион
Скорпионам в период с 29 апреля по 5 мая потребуется лишь один компонент успеха - искренность. Это очень хорошо повлияет на общение с коллегами, партнерами, начальством. Заниматься лучше всего теми делами, которые не требуют рисков и не терпят отлагательства. Начинать что-то новое не рекомендуется.
Также стоит избегать излишеств. Скорпионы-трудоголики и Скорпионы-лентяи останутся позади гонки за успехом.
Нужно в понедельник составить список дел и придерживаться его до самого воскресенья. В последние пару дней, то есть на выходных, лучше как следует отдохнуть, пытаясь как можно больше общаться и развлекаться.
Стрелец
Стрельцам звезды помогут очиститься от негатива, неудач и проблем. Немалую долю успеха в жизни Стрельцов сыграет осторожность. На этой неделе любые необдуманные шаги могут стать началом черной полосы. Это касается любовной и финансовой сфер в равной степени.
Настроение звезд сейчас таково, что Стрельцам лучше переходить от слов к действиям. Пустые обещания и обман не принесут никаких плодов. Наоборот,
они сделают мир Стрельцов менее привлекательным, им придется занять оборонительные позиции в любви и на работе.
Вполне возможно, что появятся новые недоброжелатели, которые захотят воспользоваться добротой и отзывчивостью людей этого знака.
Козерог
Помощь окружающим придаст настроению Козерогов особый приятный окрас. Когда видишь, как радуется человек, который получил поддержку, это греет душу. Звезды на этой неделе поспособствуют этому. Главное - не забывать и о своих личных проблемах. С другой стороны, альтруизм будет не так опасен, как опрометчивые поступки.
Для того чтобы удача не покидала Козерогов, им потребуется мыслить позитивно.
Не всегда просто сохранять веру в себя, но в начале мая это просто придется сделать. Адаптироваться к новым условиям станет труднее, поэтому лучше не менять работу, не начинать ничего нового и не рисковать.
Водолей
В трудные минуты представителям этого знака лучше полагаться на интуицию. Шестое чувство не раз спасет их от фиаско. С другой стороны, здравый смысл и логику отключать тоже нельзя. Единственное, на что звезды ставят запрет, это советы окружающих. Нужно думать своей головой.
Не стоит перекладывать ни на кого ответственность за свои поступки. Если это сделать, то можно лишиться уважения.
Водолеям нужно сфокусироваться на том, чтобы не позволить никому из окружения начать в них сомневаться. В целом неделя будет очень эмоциональной, нервной и непредсказуемой. В конце ее можно заняться своей внешностью, покупкой одежды, сменой имиджа.
Рыбы
Рыбам стоит сфокусировать внимание на своем здоровье. Не нужно перерабатывать, работать на износ, общаться с неприятными людьми. В эти семь дней им должно быть приятно находиться в любом месте, будь то работа или дом. Усталость может привести к полосе неудач.
Необходимо стараться нести добро в этот мир, совершать благородные поступки, но не забывать и о себе.
Возможно, кто-то из коллег или родственников попросит об услуге. Отказывать не нужно, но стоит попросить плату за трату времени и сил, которые могли бы пойти на что-то более полезное для самих Рыб.