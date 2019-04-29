"Инъекции авторитаризма и связь с режимом Путина оттесняют важные вещи". С чем в Европарламент идет НКП?

Гибкость нужна из-за печального опыта 2015 года, когда начался кризис миграции, потому что не хватало средств и трудно было что-то решить.

Проблемы миграции важно решать за границами ЕС. Политика соседей — одна из тех, которые не провалились полностью, но она была слабой. Подход к политике соседей на юге и на востоке был бюрократическим, в нем не было стратегического подхода и не хватало гибкости.

Гибкость в бюджете означает, что должен быть резерв на непредвиденные обстоятельства. В 2007 году я был в Испании, в одной мэрии, и говорил с испанскими коллегами. Было заметно, что они в отчаянии от миграции, потому что один из путей миграции шел именно через Испанию. Уже тогда ЕС нужно было серьезно решать эту проблему, но почему-то ждали катаклизма.

В новом бюджете идет дискуссия о том, что нужно выделить больше средств на оборону. Общая политика обороны по-настоящему не развивалась.

В Лиссабонском договоре говорится, что ее можно развивать, если страны договорятся, но преждевременно говорить о европейской армии, потому что нужно укреплять трансатлантическую связь между Канадой, США и Европой.

Укреплять нужно и НАТО, и не надо изобретать велосипед, потому что НАТО является самым эффективным военным альянсом в мире. Его эффективность доказана тем, что ни одно государство не нападало в конвенциональной войне ни на одно из государств НАТО. Были террористические атаки, но в таком случае и европейская армия не будет решением. Мы выступаем за то, чтобы европейские страны были более ответственны за свою оборону, но и не искали альтернативы НАТО.

Также в новом бюджете обсуждаются традиционные программы — сплочение и сельскохозяйственная политика. Тут Латвия должна бороться за то, чтобы эти программы не были уменьшены, и, если у нас низкие прямые дотации по сравнению со средним показателем ЕС, нужно бороться за то, чтобы этот уровень по крайней мере сохранился, то есть дотации уменьшились тем, у кого они и так большие. В экономически влиятельных странах ЕС понимание философии политики сплочения, как должно происходить выравнивание, к сожалению, связано с несправедливостью. Национальные интересы превалируют.

При прежних созывах у правительств стран нашего региона решение этих вопросов шло с трудом. Европейская сельскохозяйственная политика вообще архаична. Когда она формировалась, самые большие блага должна была получать Франция, тогда как Германия развивалась как индустриальная страна, а у стран Бенилюкса были другие преимущества. Это был послевоенный период, начинался общий рынок, но с тех пор прошло время.