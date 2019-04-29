Как найти золотое сечение на финансовых рынках?

Финансовые рынки зародились давно. Одним из ориентиров считается голландская Ост-Индская компания в начале 17 века. Это первая в мире компания, выпустившая акции и облигации для привлечения средств населения страны. И поверьте, нет ничего удивительного в том, что компания стала крупнейшей в истории человечества. Ее общая стоимость, учитывая сегодняшний курс, превысила бы 7 триллионов долларов США. Для сравнения, гиганты современных технологий Apple, Amazon и Alphabet (Google) лишь карабкаются к отметке в 1 триллион от общей стоимости, а это не так уж легко...
И всех инвесторов в мире объединяет общая цель - сохранить и увеличить свой капитал, предвидя рыночные тенденции.
С момента основания голландской Ост-Индской компании минуло более 400 лет, а тем временем методы, как инвесторы зарабатывают деньги и прогнозируют рынки, изменялись и развивались.
Есть два основных типа анализа: технический, основанный на движении цен, и фундаментальный, основанный на анализе экономических данных и эффективности бизнеса. Зачастую новые инвесторы предпочитают работу с техническим анализом, потому что он легок в освоении, да и торговать на основе технического анализа проще. Поэтому давайте сейчас разберем, что такое технический анализ и как использовать его в торговле финансовыми инструментами.
Что такое технический анализ?
Технический анализ - это метод поиска торговых возможностей путем анализа движения цен финансовых активов, таких как акций компаний или валютных пар, например, EUR/USD. Говоря простым языком, трейдер сравнивает изменение цены с прошлыми данными и с помощью этой информации прогнозирует будущие колебания.
Однако надо понимать, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, а стоимость и прибыль от инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться.
Свою актуальность технический анализ впервые приобрел по успеху голландской Ост-Индской компании, ведь это был первый случай в истории, когда предприятие публично эмитировало акции. Следующий шаг в развитии наблюдался благодаря японским торговцам риса, и технический анализ получил заслуженное признание в конце 19 века, когда его популяризировал Чарльз Доу, создатель “The Wall Street Journal”. До конца 20 века возможности технического анализа были сильно ограничены, но с ростом компьютерных мощностей технический анализ быстро развивался и в настоящее время считается одним из популярнейших методов торговли среди инвесторов.
Но где связь между техническим анализом и рисовыми полями?
Главным столпом технического анализа являются исторические ценовые данные. Но как их лучше всего анализировать? Конечно, изобразив на графике. Но какой график нужен? Линейный, который мы привыкли видеть в повседневной жизни? Именно здесь и пригодится метод анализа, используемый в Японии на протяжении веков - формы свечей, а их происхождение напрямую связано с торговлей рисом.
Японские свечи похожи на прямоугольник выглаженной бумаги. У них разная форма, но все они разделяются по общему принципу: японские свечи представляют собой изменения цены за определенный период, например, день. Они отображают 4 ценовых характеристики: по какой цене открылся день, какая самая низкая и самая высокая цена за день, и по какой цене день закрылся. Такой тип графика имеет серьезные преимущества перед обычным линейным графиком, и весь финансовый мир пользуется японскими свечами, японскими графиками и моделями свечей. Вот пример, чем график японских свечей отличается от линейного графика:
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5.
Конечно, одних японских свечей может быть недостаточно, и инвесторы всегда находятся в вечном поиске эффективного способа анализа финансовых рынков. Одним из самых популярных методов стал числовой ряд Фибоначчи и его пропорции для анализа цен.
Числа Фибоначчи и технический анализ
Почти тысячу лет назад итальянский математик Леонардо Фибоначчи открыл числовой ряд Фибоначчи. Это строка чисел, каждое из которых является суммой двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. Числа Фибоначчи применяются и в техническом анализе - следующая цифра примерно в 1.618 раз больше предыдущей. И чем длиннее числа, которые мы создаем, тем точнее эта пропорция.
Числовое соотношение 1.618 также называют золотым сечением. Это популярная пропорция, которая есть и в природе вокруг нас. Например, семена подсолнечника расположены по спирали, где последующая спираль имеет диаметр ровно в 1.618 раз больше предыдущей. Нельзя забывать и об египетских и мексиканских пирамидах - в них тоже есть золотое сечение. В финансовом мире большее внимание уделяется отношениям, рассчитанным с учетом чисел Фибоначчи и золотого сечения - 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% и 100%.
Когда цена финансового инструмента была наиболее волатильной, можно «объединить» начальный уровень цены с конечным уровнем цены. Например, курс валютной пары EUR/USD вырос с 1.10 до 1.15. Участники финансового рынка могут спрогнозировать, что, если EUR/USD упадет в цене, тогда есть вероятность «отбиться» от чисел Фибоначчи, то есть уровень в 50% будет на 1.1250, а уровень в 61.8% будет на 1.1191. Эти уровни в конкретной ситуации будут относительно сильными уровнями поддержки.
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“Не надо быть гением, чтобы заработать на финансовых рынках. Нужен стратегический план, что и почему делать, рассчитать риски и просто делать это!” - Мартыньш Рокис, трейдер с большим опытом в торговле финансовыми инструментами, использующий уровни Фибоначчи.
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