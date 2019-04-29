Как найти золотое сечение на финансовых рынках?

И всех инвесторов в мире объединяет общая цель - сохранить и увеличить свой капитал, предвидя рыночные тенденции.

С момента основания голландской Ост-Индской компании минуло более 400 лет, а тем временем методы, как инвесторы зарабатывают деньги и прогнозируют рынки, изменялись и развивались.

Есть два основных типа анализа: технический, основанный на движении цен, и фундаментальный, основанный на анализе экономических данных и эффективности бизнеса. Зачастую новые инвесторы предпочитают работу с техническим анализом, потому что он легок в освоении, да и торговать на основе технического анализа проще. Поэтому давайте сейчас разберем, что такое технический анализ и как использовать его в торговле финансовыми инструментами.

Что такое технический анализ?

Технический анализ - это метод поиска торговых возможностей путем анализа движения цен финансовых активов, таких как акций компаний или валютных пар, например, EUR/USD. Говоря простым языком, трейдер сравнивает изменение цены с прошлыми данными и с помощью этой информации прогнозирует будущие колебания.

Однако надо понимать, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, а стоимость и прибыль от инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться.

Свою актуальность технический анализ впервые приобрел по успеху голландской Ост-Индской компании, ведь это был первый случай в истории, когда предприятие публично эмитировало акции. Следующий шаг в развитии наблюдался благодаря японским торговцам риса, и технический анализ получил заслуженное признание в конце 19 века, когда его популяризировал Чарльз Доу, создатель “The Wall Street Journal”. До конца 20 века возможности технического анализа были сильно ограничены, но с ростом компьютерных мощностей технический анализ быстро развивался и в настоящее время считается одним из популярнейших методов торговли среди инвесторов.

Но где связь между техническим анализом и рисовыми полями?

Главным столпом технического анализа являются исторические ценовые данные. Но как их лучше всего анализировать? Конечно, изобразив на графике. Но какой график нужен? Линейный, который мы привыкли видеть в повседневной жизни? Именно здесь и пригодится метод анализа, используемый в Японии на протяжении веков - формы свечей, а их происхождение напрямую связано с торговлей рисом.

Японские свечи похожи на прямоугольник выглаженной бумаги. У них разная форма, но все они разделяются по общему принципу: японские свечи представляют собой изменения цены за определенный период, например, день. Они отображают 4 ценовых характеристики: по какой цене открылся день, какая самая низкая и самая высокая цена за день, и по какой цене день закрылся. Такой тип графика имеет серьезные преимущества перед обычным линейным графиком, и весь финансовый мир пользуется японскими свечами, японскими графиками и моделями свечей. Вот пример, чем график японских свечей отличается от линейного графика:

ФОТО: Admiral Markets

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5.