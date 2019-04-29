Пн, 29.04.2019
Они с подозрением относятся к людям, которые не едят в аэропорту. Видимо, думают - если у тебя в желудке кучка кокаина, ты не можете есть. Но я ела и держалась как обычно, и все было хорошо. Шерон, перевозившая наркотики в желудке

Королева Летиция пришла на мероприятие в белье?
Эффектный выход!

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ФОТО: SIPA/Scanpix

На днях королева Летиция стала почетной гостьей испанской литературной премии Gran Angular и вновь привлекла внимание своим эффектным модным образом.

46-летняя королева-консорт Испании в очередной раз удивила знатоков королевского этикета, представ на официальном мероприятии в строгом наряде, но с одной пикантной деталью -

черные брюки-дудочки Летиция дополнила белоснежным блейзером, под который надела шелковый топ с кружевной отделкой.

Многие сочли, что эта деталь гардероба напоминает нижнее белье. И что? Смотрите, как стильно!

ФОТО: SIPA/Scanpix

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