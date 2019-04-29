Королева Летиция пришла на мероприятие в белье?
На днях королева Летиция стала почетной гостьей испанской литературной премии Gran Angular и вновь привлекла внимание своим эффектным модным образом.
46-летняя королева-консорт Испании в очередной раз удивила знатоков королевского этикета, представ на официальном мероприятии в строгом наряде, но с одной пикантной деталью -
черные брюки-дудочки Летиция дополнила белоснежным блейзером, под который надела шелковый топ с кружевной отделкой.
Многие сочли, что эта деталь гардероба напоминает нижнее белье. И что? Смотрите, как стильно!
Больше фото смотрите в нашей галерее!