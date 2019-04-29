Пн, 29.04.2019
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История, достойная Голливуда. "Фальшивой наследнице" Сорокиной грозит до 15 лет тюрьмы

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ФОТО: AFP / Scanpix

В четверг, 25 апреля, в США жюри присяжных признало виновной 28-летнюю гражданку Германии, дочь иммигрантов из России Анну Сорокину. Ее вина считается доказанной по восьми пунктам обвинения, включающим четыре случая хищения, три кражи в крупном размере и одну попытку посягательства на чужую собственность, пишет Deutsche Welle. 

По словам адвоката Тодда Сподека, Сорокиной могут грозить от пяти до 15 лет тюрьмы.

Приговор будет вынесен 9 мая. Девушку также могут депортировать в Германию, поскольку, согласно полиции, ее американская виза, выданная на 90 дней, давно просрочена.

Прокуратура подозревает Сорокину в том, что она обманным путем занимала деньги у знакомых, а также задолжала ресторанам, отелям и банкам около 275 тысяч долларов.

Отмечается, что в США Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делви, выдавая себя за "богатую наследницу". Она сообщала, что якобы имеет не менее 60 миллионов евро на счетах в европейских банках. 

Известно, что девушка приехала в Германию из России вместе с родителями и младшим братом в возрасте 16-ти лет. После окончания школы родители отправили ее учиться в Великобританию, откуда она перебралась в Париж, а потом в Нью-Йорк. На тот момент ей исполнилось 25 лет.

Отмечается, что историей девушки заинтересовались в Голливуде. Как сообщают американские СМИ, продюсер Шонда Раймс, известная как создатель популярных телесериалов "Анатомия страсти", планирует снять сериал для компании Netflix. В качестве возможных претендентов на роль Сорокиной называют Дженнифер Лоуренс и Марго Робби.

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