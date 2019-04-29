История, достойная Голливуда. "Фальшивой наследнице" Сорокиной грозит до 15 лет тюрьмы

По словам адвоката Тодда Сподека, Сорокиной могут грозить от пяти до 15 лет тюрьмы.

Приговор будет вынесен 9 мая. Девушку также могут депортировать в Германию, поскольку, согласно полиции, ее американская виза, выданная на 90 дней, давно просрочена.

Прокуратура подозревает Сорокину в том, что она обманным путем занимала деньги у знакомых, а также задолжала ресторанам, отелям и банкам около 275 тысяч долларов.

Отмечается, что в США Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делви, выдавая себя за "богатую наследницу". Она сообщала, что якобы имеет не менее 60 миллионов евро на счетах в европейских банках.

Известно, что девушка приехала в Германию из России вместе с родителями и младшим братом в возрасте 16-ти лет. После окончания школы родители отправили ее учиться в Великобританию, откуда она перебралась в Париж, а потом в Нью-Йорк. На тот момент ей исполнилось 25 лет.