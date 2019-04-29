Обвиняемая в получении взяток Стабиня хочет заключить соглашение с прокуратурой

На заседании суда прокурор Арвис Мигланс заявил об изменении обвинительного заключения на основании того, что Рижский окружной суд выделил из уголовного дела Стабини дело руководителя отдела протокола квартирного управления Рижской думы Лены Пащенковой.

Изначально Стабине инкриминировались шесть эпизодов взяточничества в группе лиц, но на основании приговора Рижского окружного суда обвинение будет переквалифицировано на взяточничество.

Максимальное наказание за взяточничество в группе лиц - 10 лет, за взяточничество - пять лет тюремного заключения.

Стабиня в суде полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Следующее заседание суд назначил на 18 июня в 9.50, чтобы дать время на заключение соглашения о признании вины и применении наказания.

Рижский окружной суд приговорил Пащенкову к полутора годам лишения свободы.

Как сообщалось, начальница квартирного управления Рижской думы Ария Стабиня была задержана Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сентябре 2012 года.

Прокуратура предъявила Стабине обвинение по четырем статьям Уголовного закона о взяточничестве, подделке документов, служебном подлоге и указании недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица.

KNAB в ходе следствия установил, что Стабиня при помощи посредников в течение длительного времени принимала взятки за рассмотрение заявлений и принятие решений по предоставлению бессрочной аренды муниципального жилья. KNAB выявил по крайней мере пять таких эпизодов.

Стабиня была освобождена под подписку о невыезде, но в июне 2013 года исчезла и с тех пор находилась в международном розыске.