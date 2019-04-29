Неймар ударил фаната после проигрыша своей команды

После поражения бразильский нападающий парижан Неймар проходил мимо фанатов, остановился возле одного из болельщиков, который снимал его на телефон, а затем закрыл рукой камеру и толкнул мужчину. В конце бразилец ударил фаната в подбородок и ушёл.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) April 27, 2019

Как сообщает издание L'Équipe, болельщик оскорбил футболистов парижского клуба, назвав голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Буффона "грязным идиотом", а Марко Верратти - "расистом". Когда мимо фаната проходил Неймар, то мужчина выкрикнул ему: "Иди учись играть в футбол". После этого бразилец не сдержался и применил силу.

Сам болельщик отрицает эти обвинения и заявляет, что он просто хотел "поддеть игроков столичного клуба". Неймар, в свою очередь, частично признал свою вину, но подчеркнул, что любой на его месте поступил бы так же.

Руководство "ПСЖ" расценили действия фаната как провокацию и в сложившейся ситуации они полностью на стороне Неймара.

"Болельщик оскорбил всех наших футболистов, когда они поднимались, чтобы получить свои медали. Он специально снимал себя, чтобы поднять шумиху", - приводит слова представителей парижского клуба RMС.