Пн, 29.04.2019
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Неймар ударил фаната после проигрыша своей команды
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Неймар

ФОТО: AFP/LETA

Скандалом закончился финал Кубка Франции по футболу, в котором "ПСЖ" проиграл "Ренну" в послематчевой серии пенальти (5:6). 

После поражения бразильский нападающий парижан Неймар проходил мимо фанатов, остановился возле одного из болельщиков, который снимал его на телефон, а затем закрыл рукой камеру и толкнул мужчину. В конце бразилец ударил фаната в подбородок и ушёл.

Как сообщает издание L'Équipe, болельщик оскорбил футболистов парижского клуба, назвав голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Буффона "грязным идиотом", а Марко Верратти - "расистом". Когда мимо фаната проходил Неймар, то мужчина выкрикнул ему: "Иди учись играть в футбол". После этого бразилец не сдержался и применил силу.

Сам болельщик отрицает эти обвинения и заявляет, что он просто хотел "поддеть игроков столичного клуба". Неймар, в свою очередь, частично признал свою вину, но подчеркнул, что любой на его месте поступил бы так же.

Руководство "ПСЖ" расценили действия фаната как провокацию и в сложившейся ситуации они полностью на стороне Неймара. 

"Болельщик оскорбил всех наших футболистов, когда они поднимались, чтобы получить свои медали. Он специально снимал себя, чтобы поднять шумиху", - приводит слова представителей парижского клуба RMС.

Отмечается, что расследованием ситуации займётся Федерация футбола Франции (ФФА).

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