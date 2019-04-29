Неймар ударил фаната после проигрыша своей команды
Скандалом закончился финал Кубка Франции по футболу, в котором "ПСЖ" проиграл "Ренну" в послематчевой серии пенальти (5:6).
После поражения бразильский нападающий парижан Неймар проходил мимо фанатов, остановился возле одного из болельщиков, который снимал его на телефон, а затем закрыл рукой камеру и толкнул мужчину. В конце бразилец ударил фаната в подбородок и ушёл.
Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y— Claude vaillant (@vaillant92100) April 27, 2019
Как сообщает издание L'Équipe, болельщик оскорбил футболистов парижского клуба, назвав голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Буффона "грязным идиотом", а Марко Верратти - "расистом". Когда мимо фаната проходил Неймар, то мужчина выкрикнул ему: "Иди учись играть в футбол". После этого бразилец не сдержался и применил силу.
Сам болельщик отрицает эти обвинения и заявляет, что он просто хотел "поддеть игроков столичного клуба". Неймар, в свою очередь, частично признал свою вину, но подчеркнул, что любой на его месте поступил бы так же.
Руководство "ПСЖ" расценили действия фаната как провокацию и в сложившейся ситуации они полностью на стороне Неймара.
"Болельщик оскорбил всех наших футболистов, когда они поднимались, чтобы получить свои медали. Он специально снимал себя, чтобы поднять шумиху", - приводит слова представителей парижского клуба RMС.
Отмечается, что расследованием ситуации займётся Федерация футбола Франции (ФФА).