Пн, 29.04.2019
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Сексуальная телеведущая поделилась "горячими" снимками

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Яна Кошкина

ФОТО: https://www.instagram.com/yana_koshkina_official/

Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина на своей странице в Instagram разместила серию снимков, которые сделала на пляже во время отдыха в Доминиканской республике. 

29-летняя звезда охотно продемонстрировала своим подписчикам шикарные формы и впечатляющее декольте. 

"Как думаете, повезло фотографу или мне с ним?", - кокетливо написала Яна. 

Подписчики телеведущей отметили, что Яна невероятно привлекательна и сексуальна. 

Напомним, актриса и телеведущая Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. Девушка уже исполнила множество эпизодических ролей в кино. Свою телевизионную карьеру красавица совмещает с работой в модельном бизнесе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos dias!☀️ #ЯнаКошкина

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

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