Сексуальная телеведущая поделилась "горячими" снимками

Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина на своей странице в Instagram разместила серию снимков, которые сделала на пляже во время отдыха в Доминиканской республике.
29-летняя звезда охотно продемонстрировала своим подписчикам шикарные формы и впечатляющее декольте.
"Как думаете, повезло фотографу или мне с ним?", - кокетливо написала Яна.
Подписчики телеведущей отметили, что Яна невероятно привлекательна и сексуальна.
Напомним, актриса и телеведущая Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. Девушка уже исполнила множество эпизодических ролей в кино. Свою телевизионную карьеру красавица совмещает с работой в модельном бизнесе.
В отпуск я собирала чемодан опаздывая, всего за пару минут😅 Самое главное для меня было - не забыть купальники!) В итоге, я взяла только их и какие-то шампуни с кремами😂🙈 Всю декоративную косметику я конечно же забыла💄🤦🏻♀️ Спасибо @galanova.studio, ведь с такими ресничками можно вообще забыть про макияж!😉 #galanovastudio #ЯнаКошкина