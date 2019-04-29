Назван самый влиятельный политик в Европарламенте от Латвии

Влияние депутатов Европарламента измеряется по системе очков, разработанной негосударственной организацией, в которой учитываются такие критерии работы политиков, как сообщения по разного рода документам, участие в голосовании, должность в Европарламенте, участие в комитетах, руководство национальной делегацией, должность в партии, связь с национальным правительством, участие в переговорах о выходе Великобритании из ЕС, навыки "мягкой власти" и др.