Назван самый влиятельный политик в Европарламенте от Латвии

В восьмом созыве Европарламента самым влиятельным политиком от Латвии был Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а общее влияние государства было низким, говорится в исследовании VoteWatch Europe.
Влияние депутатов Европарламента измеряется по системе очков, разработанной негосударственной организацией, в которой учитываются такие критерии работы политиков, как сообщения по разного рода документам, участие в голосовании, должность в Европарламенте, участие в комитетах, руководство национальной делегацией, должность в партии, связь с национальным правительством, участие в переговорах о выходе Великобритании из ЕС, навыки "мягкой власти" и др.
Влияние Латвии в Европарламенте оценено почти как самое низкое - в шкале из пяти уровней Латвия помещена на четвертый.
На таком же уровне оценено влияние Ирландии, Дании, Франции, Словакии, Венгрии и Словении.
Государства с общим влиянием еще меньше, чем Латвия - это Эстония, Литва, Греция, Кипр и Великобритания, а самыми влиятельными странами в Европарламенте являются Финляндия, Германия, Чехия, Мальта и Бельгия.
Сравнительно влиятельны также Румыния, Болгария, Нидерланды, Польша, Италия, Испания, Люксембург, Швеция, Хорватия и Португалия.