Пн, 29.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET

Назван самый влиятельный политик в Европарламенте от Латвии

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Европарламент в Брюселе

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В восьмом созыве Европарламента самым влиятельным политиком от Латвии был Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а общее влияние государства было низким, говорится в исследовании VoteWatch Europe.

Влияние депутатов Европарламента измеряется по системе очков, разработанной негосударственной организацией, в которой учитываются такие критерии работы политиков, как сообщения по разного рода документам, участие в голосовании, должность в Европарламенте, участие в комитетах, руководство национальной делегацией, должность в партии, связь с национальным правительством, участие в переговорах о выходе Великобритании из ЕС, навыки "мягкой власти" и др.

Влияние Латвии в Европарламенте оценено почти как самое низкое - в шкале из пяти уровней Латвия помещена на четвертый.

На таком же уровне оценено влияние Ирландии, Дании, Франции, Словакии, Венгрии и Словении.

Государства с общим влиянием еще меньше, чем Латвия - это Эстония, Литва, Греция, Кипр и Великобритания, а самыми влиятельными странами в Европарламенте являются Финляндия, Германия, Чехия, Мальта и Бельгия.

Сравнительно влиятельны также Румыния, Болгария, Нидерланды, Польша, Италия, Испания, Люксембург, Швеция, Хорватия и Португалия.

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