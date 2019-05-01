Возвращение к истокам: ирландец отказался от денег и современных технологий

Достаточно иронично, что Бойл оповестил своих друзей о решении отказаться от технологий и соцсетей с помощью электронной почты.

"Тогда я понял, что никто из них не знает, где я живу, в какой части страны", - указал ирландец.

Как пишет The Independent, до тех пор как все больше аспектов человеческой жизни переходят в дигитальное пространство, кажется, что каждый хоть на миг хотел взбунтоваться — удалиться из соцсетей, не притрагиваться к компьютеру во время отпуска, купить "глупый" телефон старого поколения, отправиться на природу, общаться в жизни, а не через экран смартфона.

В наши дни большинство людей не могут выжить без технологий. Без них их жизнь превратилась бы в слишком большой дискомфорт. Для Бойла отказ от технологий является логичным продолжением эксперимента, который он провел в 2008 году. Мужчина отказался от денег. Он объяснил свое решение просто: еду можно вырастить, перемещаться можно на велосипеде, а для справления нужды можно использовать деревянный "домик с сердечком".

Бойл уже завершил свой эксперимент, однако с тех пор он живет очень экономно, тратит крайне мало денег и довольствуется самой малостью.

Новый эксперимент — жизнь без технологий — он начал в декабре 2016 года. Утром ирландец собирает дрова и начерпывает воды из источника, который находится недалеко от его дома. Часто Бойл проводит целый день в поисках "ягод, листьев и ясности".

У мужчины нет ни смартфона, ни даже наручных часов. Ирландец просыпается с рассветом и идет спать, когда на улице стемнеет.

Ирландец позволяет себе читать книги, но полностью отказался от чтения новостей. Кроме того он вообще не в курсе того, что происходит в популярной культуре. Бойл не знает ничего о новейших играх, голливудских фильмах и музыкальных исполнителях.

"Технологии на самом деле не дают нам находиться в настоящем", - заявил Бойл, окинув взглядом кафе, в котором было назначено интервью с The Independent. Многие посетители заведения не отрывали взгляд от экранов мобильных телефонов.

Ирландец считает, что не стоит так яро сносить границы между людьми и технологиями. В основном потому, что это искажает наше мышление об окружающей среде, в которой мы живем.

"При разборке мобильного телефона можно увидеть, что он сделан из пластмассы, меди, PVC, минералов. Они обрабатываются в заводских комплексах, вокруг которых строятся дороги, чтобы соединить фабрики со спальными районами. У этого всегда есть социальные последствия. Но нас защищают от этих знаний", - указал Бойл.

Многолетние отношения ирландца разрушились, поскольку его спутница, которая очень любила природу и простоту, не хотела жить оторванно от внешнего мира. Бойл задается вопросом: найдет ли он новые отношения? Где найти любовь в открытом поле?