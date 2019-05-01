Возвращение к истокам: ирландец отказался от денег и современных технологий
В 2008 году ирландец Марк Бойл решил провести своеобразный эксперимент — прожить три года без денег. Ему было этого недостаточно и он решил отказаться от таких современных удобств как компьютер, мобильный телефон, интернет, газ, электричество и водоснабжение. В беседе с изданием The Independent Бойл рассказал о своем опыте, который современному горожанину покажется чем-то немыслимым.
Достаточно иронично, что Бойл оповестил своих друзей о решении отказаться от технологий и соцсетей с помощью электронной почты.
"Тогда я понял, что никто из них не знает, где я живу, в какой части страны", - указал ирландец.
Как пишет The Independent, до тех пор как все больше аспектов человеческой жизни переходят в дигитальное пространство, кажется, что каждый хоть на миг хотел взбунтоваться — удалиться из соцсетей, не притрагиваться к компьютеру во время отпуска, купить "глупый" телефон старого поколения, отправиться на природу, общаться в жизни, а не через экран смартфона.
В наши дни большинство людей не могут выжить без технологий. Без них их жизнь превратилась бы в слишком большой дискомфорт. Для Бойла отказ от технологий является логичным продолжением эксперимента, который он провел в 2008 году. Мужчина отказался от денег. Он объяснил свое решение просто: еду можно вырастить, перемещаться можно на велосипеде, а для справления нужды можно использовать деревянный "домик с сердечком".
Бойл уже завершил свой эксперимент, однако с тех пор он живет очень экономно, тратит крайне мало денег и довольствуется самой малостью.
Новый эксперимент — жизнь без технологий — он начал в декабре 2016 года. Утром ирландец собирает дрова и начерпывает воды из источника, который находится недалеко от его дома. Часто Бойл проводит целый день в поисках "ягод, листьев и ясности".
У мужчины нет ни смартфона, ни даже наручных часов. Ирландец просыпается с рассветом и идет спать, когда на улице стемнеет.
Ирландец позволяет себе читать книги, но полностью отказался от чтения новостей. Кроме того он вообще не в курсе того, что происходит в популярной культуре. Бойл не знает ничего о новейших играх, голливудских фильмах и музыкальных исполнителях.
"Технологии на самом деле не дают нам находиться в настоящем", - заявил Бойл, окинув взглядом кафе, в котором было назначено интервью с The Independent. Многие посетители заведения не отрывали взгляд от экранов мобильных телефонов.
Ирландец считает, что не стоит так яро сносить границы между людьми и технологиями. В основном потому, что это искажает наше мышление об окружающей среде, в которой мы живем.
"При разборке мобильного телефона можно увидеть, что он сделан из пластмассы, меди, PVC, минералов. Они обрабатываются в заводских комплексах, вокруг которых строятся дороги, чтобы соединить фабрики со спальными районами. У этого всегда есть социальные последствия. Но нас защищают от этих знаний", - указал Бойл.
Многолетние отношения ирландца разрушились, поскольку его спутница, которая очень любила природу и простоту, не хотела жить оторванно от внешнего мира. Бойл задается вопросом: найдет ли он новые отношения? Где найти любовь в открытом поле?
Однако ему повезло, пишет The Independent. С нынешней возлюбленной Бойл познакомился во время своего выступления с речью на одном мероприятии. Они встречаются уже пять месяцев, однако пока не начали совместную жизнь.
Ирландец уверен, что вряд ли был бы успешен в современной поверхностной культуре знакомств и свиданий.
"Если бы она меня увидела в приложении Tinder, скорее всего пролистнула бы мой профиль... Не знаю, в какую там сторону это делают, если тебе человек не понравился", - отметил он.
Однако это не значит, что Бойл вовсе не ведет социальную жизнь. Он договорился со своим хорошим другом, что каждый день они будут встречаться в баре. Встречу можно пропустить только в том случае, если происходит что-то чрезвычайно важное — "умерла мать или сломана нога". Поскольку ирландец живет без технологий, отменить встречу в последний момент невозможно.
Родители Бойла живут на расстоянии в 200 километров от сына. Мужчина высоко ценит то, что общение происходит с помощью продуманных, написанных рукой писем, а не посредством оборванных сообщений в соцсетях.
"На день рождения мамы я хотел ей позвонить, но не мог это сделать. Я отправил ей письмо. Но об этом нужно думать заранее и надеяться, что праздник не выпадет на выходной день", - указал ирландец.
Подобный стиль жизни не подойдет каждому. Бойл понимает, что многие аспекты его жизни являются "экстремальными", но пока он не собирается от них отказываться.
"На самом деле я хочу жить еще более минималистично", - признается мужчина, однако пока не знает, от чего еще отказаться.