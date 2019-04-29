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Официально: Знарок и Витолиньш возглавили московский "Спартак"
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Олег Знарок

ФОТО: twitter.com/spartak_hc

В понедельник, 28 апреля, Олег Знарок был официально назначен главным тренером московского "Спартака", который выступает в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ). Его ассистентом станет Харийс Витолиньш.

Контракт с 56-летним наставником заключён на один год с возможностью продления еще на один год.

"Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьёзном международном уровне. Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать всё возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков", - приводит слова генерального менеджера московской команды Алексея Жамнова официальный сайт "Спартака".

Помощниками Знарка в "Спартаке" станут Витолиньш, Инорь Уланов и Максим Соловьёв.

Напомним, что с 2010 по 2014 год Знарок был тренером московского "Динамо". Вместе с Харийсом Витолиньшем они дважды приводили команду к победе в Кубке Гагарина. В 2014 году Знарок стал главным тренером сборной России, с которой одержал победу на чемпионате мира и Олимпиаде в 2018 году.

На счету Знарка также победа в Кубке Гагарина с санкт-петербургским СКА, который он возглавил в 2016 году.

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