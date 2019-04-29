Официально: Знарок и Витолиньш возглавили московский "Спартак"

Контракт с 56-летним наставником заключён на один год с возможностью продления еще на один год.

Руководство московского «Спартака» утвердило помощников нового главного тренера основной команды Олега Знарка. В штаб войдёт многолетний ассистент специалиста Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьёв. https://t.co/jMpGa7mvoC pic.twitter.com/aDhkNrONM1 — Spartak Moscow (@spartak_hc) April 29, 2019

"Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьёзном международном уровне. Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать всё возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков", - приводит слова генерального менеджера московской команды Алексея Жамнова официальный сайт "Спартака".

Помощниками Знарка в "Спартаке" станут Витолиньш, Инорь Уланов и Максим Соловьёв.

Напомним, что с 2010 по 2014 год Знарок был тренером московского "Динамо". Вместе с Харийсом Витолиньшем они дважды приводили команду к победе в Кубке Гагарина. В 2014 году Знарок стал главным тренером сборной России, с которой одержал победу на чемпионате мира и Олимпиаде в 2018 году.

На счету Знарка также победа в Кубке Гагарина с санкт-петербургским СКА, который он возглавил в 2016 году.