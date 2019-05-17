Пт, 17.05.2019
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Феномен Мишель Ви: Она стала известной в 10, а в 15 уже зарабатывала миллионы
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Мишель Ви

ФОТО: instagram.com/themichellewie

В активе Мишель Ви есть пять титулов LPGA и один "мэйджор" US Open-2014. Достижения неплохие, но есть женщины, которые выиграли намного больше. Тем не менее, известность Ви опережает её достижения. Почему? Она прославилась в 10 лет, сделала карьеру в 13, а в 15 зарабатывала миллионы. К сожалению, она по-большому счёту так и осталась вундеркиндом с кучей рекордов, но без поражающего числа крупных побед.

Мишель Ви родилась на Гаваях в 1989 году. В профессиональный гольф она пришла в 16-летнем возрасте, но уже до этого принимала участие в различных соревнованиях, а впервые взяла в руки клюшку, когда ей было всего 4 года.

В 10 лет она была самой молодой в истории США гольфисткой, которая выступала на любительских чемпионатах. Позднее Ви, рост которой 183 см, выступала и на мужских соревнованиях.

В 13 лет Мишель попала в десятку на "мэйджоре" и стала настоящим феноменом в мире гольфа. Её даже нарекли "женским Тайгером Вудсом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last Sunday of the offseason! #letsgooo

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Можно, конечно, сказать, что это была всего лишь случайность, но в 14 и 15 лет Мишель трижды входила в пятёрку сильнейших на крупных соревнованиях.

Перейдя в профессионалы Ви тут же подписала контракты с Nike и Sony, которые принесли ей 10 миллионов долларов в год.

И тут началось то, что называется "переоценили и сглазили". На первых крупных турнирах всё было более-менее и специалисты были уверены, что вот-вот Ви начнёт собирать титулы. Постепенно карьера спортсменки пошла на спад.

Из вундеркинда, который должен был перевернуть историю, она начала превращаться в Анну Курникову - красивая, талантливая, популярная суперзвезда, у которой не было побед.

Первая крупная победа пришла лишь в 2014 году, когда Ви выиграла US Open. Критиков это не угомонило, ведь мало кто мог подумать в 2003 году, когда 13-летняя девочка уже вошла в десятку на "мэйджоре", что первого титула придётся ждать более 11 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Can't wait for Scotland in 2 years! #SolheimCup

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Причин этому много. Одной из главных считается травмотичность Мишель, которая не позволила ей полностью раскрыть свой потенциал. Хотелось бы верить, что вскоре Ви всё же вернётся и выиграет ещё что-нибудь, но в апреле она объявила, что вынуждена взять паузу из-за болей в запястье.

Честно говоря, сейчас Ви не до гольфа. В марте гольфистка объявила, что её молодой человек Джонни Уэст сделал ей предложение. Возможно, ей действительно нужна пауза, чтобы насладиться любимым человеком и медовым месяцем, а затем вернуться и начать уже наконец оправдывать ожидания. Ей всего 29 лет, а в гольф, как известно, можно играть до старческого маразма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💜🌴🌈☀️🌺🐠💜

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@omega x #Tresor x #OEM2018

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Daydreamin about smashing drives right now 🏌🏻‍♀️

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A lot of people ask me what my hobbies are outside of golf.... #art & #shoes

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#Throwback to the most awkward tan lines ever #chooseabikiniwisely

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j u s t • s m i l e #HappyAlohaFriday #flashbacktoIslandLivin

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LA bound....but #nochella

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Anything to get that read right.....🤷🏻‍♀️

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@emotionallyunavailable X @nikesportswear

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@golf_com #StyleIssue •••• @nikegolf @omega

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I miss this sport.....😔

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