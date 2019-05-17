Феномен Мишель Ви: Она стала известной в 10, а в 15 уже зарабатывала миллионы

Мишель Ви родилась на Гаваях в 1989 году. В профессиональный гольф она пришла в 16-летнем возрасте, но уже до этого принимала участие в различных соревнованиях, а впервые взяла в руки клюшку, когда ей было всего 4 года.

В 10 лет она была самой молодой в истории США гольфисткой, которая выступала на любительских чемпионатах. Позднее Ви, рост которой 183 см, выступала и на мужских соревнованиях.

В 13 лет Мишель попала в десятку на "мэйджоре" и стала настоящим феноменом в мире гольфа. Её даже нарекли "женским Тайгером Вудсом".

Можно, конечно, сказать, что это была всего лишь случайность, но в 14 и 15 лет Мишель трижды входила в пятёрку сильнейших на крупных соревнованиях.

Перейдя в профессионалы Ви тут же подписала контракты с Nike и Sony, которые принесли ей 10 миллионов долларов в год.

И тут началось то, что называется "переоценили и сглазили". На первых крупных турнирах всё было более-менее и специалисты были уверены, что вот-вот Ви начнёт собирать титулы. Постепенно карьера спортсменки пошла на спад.

Из вундеркинда, который должен был перевернуть историю, она начала превращаться в Анну Курникову - красивая, талантливая, популярная суперзвезда, у которой не было побед.

Первая крупная победа пришла лишь в 2014 году, когда Ви выиграла US Open. Критиков это не угомонило, ведь мало кто мог подумать в 2003 году, когда 13-летняя девочка уже вошла в десятку на "мэйджоре", что первого титула придётся ждать более 11 лет.

Причин этому много. Одной из главных считается травмотичность Мишель, которая не позволила ей полностью раскрыть свой потенциал. Хотелось бы верить, что вскоре Ви всё же вернётся и выиграет ещё что-нибудь, но в апреле она объявила, что вынуждена взять паузу из-за болей в запястье.