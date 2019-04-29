Научившаяся пользоваться Instagram обезьяна стала Интернет-звездой
В соцсетях появился интересный ролик, который собрал уже несколько миллионов просмотров. Изначально это видео было опубликовано на ресурсе Reddit, но вирусным стало после появления в Twitter.
Кадры, на которых запечатлено, как обезьяна с интересом пролистывает в телефоне публикации в Instagram, поразили пользователей Интернета, многие их которых отметили, что это еще одно явное доказательство верности теории эволюции.
На видео животное довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне - нажимает на фотографии и просматривает видеозаписи в профилях.
Если присмотреться, то можно заметить, что обезьяна задерживает свой взгляд на кадрах с животными, особенно со своими сородичами. Забавно, правда?
this monkey is like. properly browsing insta and it's messing with me pic.twitter.com/9hFIQWEJsN— danny (@dsemumi) April 25, 2019