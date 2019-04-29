Пн, 29.04.2019
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Научившаяся пользоваться Instagram обезьяна стала Интернет-звездой
ВИДЕО

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В соцсетях появился интересный ролик, который собрал уже несколько миллионов просмотров. Изначально это видео было опубликовано на ресурсе Reddit, но вирусным стало после появления в Twitter.

Кадры, на которых запечатлено, как обезьяна с интересом пролистывает в телефоне публикации в Instagram, поразили пользователей Интернета, многие их которых отметили, что  это еще одно явное доказательство верности теории эволюции.

На видео животное довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне - нажимает на фотографии и просматривает видеозаписи в профилях.

Если присмотреться, то можно заметить, что обезьяна задерживает свой взгляд на кадрах с животными, особенно со своими сородичами. Забавно, правда?

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