Пн, 29.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET

Пурвциемс: Мужчина избивал и угрожал убить свою жену

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Valsts policija/Facebook

Ночью 26 апреля в Пурвциемсе был задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения напал на свою жену и сына. Об этом сообщает Государственная полиция на своей странице в Facebook.

Ночью пятницы в Пурвциемсе в одной из квартир произошёл конфликт.

Мужчина 1988 года рождения вернулся пьяным домой и попросил у своей жены денег. Конфликт разгорелся из-за того, что жена отказалась давать деньги. Мужчина начал избить жену.

Конфликт попытался разрешить 17-летний сын, который встал между родителями. Это ещё больше раззадорило мужчину и он начал душить мальчика. 

Молодому человеку удалось убежать через окно на первом этаже. На улице он начал просить о помощи. Просьбы о помощи услышал сосед и прохожие, которые вызвали полицию и отправились на помощь к женщине.

Отзывчивые жители постучали по окну, отвлекли обидчика , а женщине удалось сбежать.

Заметив убегающую жену, обидчик схватился за нож и бросился за ней, угрожая ее убить.

Женщина успела выбежать из подъезда, а очевидцы придержали дверь дома, чтобы он никуда не смог сбежать. 

На место происшествия прибыла полиция. Сотрудники полиции проникли в квартиру и задержали и отправили в участок мужчину.

В тот момент в его крови было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, а женщине медицинская помощь не пригодилась.

Как сообщает Государственная полиция, задержанный ранее был судим, и попадал в поле зрения полиции.

К мужчине применена мера пресечения в виде заключения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ