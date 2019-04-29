Пурвциемс: Мужчина избивал и угрожал убить свою жену

Ночью пятницы в Пурвциемсе в одной из квартир произошёл конфликт.

Мужчина 1988 года рождения вернулся пьяным домой и попросил у своей жены денег. Конфликт разгорелся из-за того, что жена отказалась давать деньги. Мужчина начал избить жену.

Конфликт попытался разрешить 17-летний сын, который встал между родителями. Это ещё больше раззадорило мужчину и он начал душить мальчика.

Молодому человеку удалось убежать через окно на первом этаже. На улице он начал просить о помощи. Просьбы о помощи услышал сосед и прохожие, которые вызвали полицию и отправились на помощь к женщине.

Отзывчивые жители постучали по окну, отвлекли обидчика , а женщине удалось сбежать.

Заметив убегающую жену, обидчик схватился за нож и бросился за ней, угрожая ее убить.

Женщина успела выбежать из подъезда, а очевидцы придержали дверь дома, чтобы он никуда не смог сбежать.

На место происшествия прибыла полиция. Сотрудники полиции проникли в квартиру и задержали и отправили в участок мужчину.

В тот момент в его крови было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, а женщине медицинская помощь не пригодилась.

Как сообщает Государственная полиция, задержанный ранее был судим, и попадал в поле зрения полиции.