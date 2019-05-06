"Хатико" Загитовой и джек-рассел в бассейне Знарка. Любимые питомцы звёзд спорта

Большинство людей любит животных - котиков, собачек, попугайчиков. Вот и звёзды спорта не исключение. Несмотря на плотный график, тренировки и постоянные переезды, дома их встречают любимые питомцы.
Артемий Панарин и Алиса Знарок
У, пожалуй, одной из самых популярных пар российского хоккея есть домашний питомец - пёс породы Джек-рассел-терьер по кличке Рыжий. У собаки есть даже свой отдельный аккаунт в Instagram, за которым следит 14 тысяч человек.
Рыжий очень активный пёс. Он тренируется вместе с Артемием, ездит на велосипеде, прыгает в бассейн к Олегу Знарку и много путешествует. В Латвии пёс тоже успел побывать.
Алина Загитова
В феврале этого года собаке породы акита-ину, которая живёт у российской фигуристки Алины Загитовой, исполнился год. Домашний питомец по кличке Масару не расстаётся со своей хозяйкой. Вместе они побывали на шоу "Вечерний Ургант", а также позанимались на катке.
12 апреля - День космонавтики 🚀, и мы с Масару 🐕 в этот великий день будем в гостях у @urgantcom 🌃💃🎆 на @1tv 👏🌏❤ Смотрите @vecherniy_urgant сегодня в 23:25 на Первом!!! ...и до скорой встречи на новом ледовом шоу "Чемпионы на льду" в Краснодаре уже в следующие выходные ⛸❤⛸ April 12 is the International Day of Human Space Flight 🚀, and tonight me and Masaru 🐕 will attend the most popular Russian TV show @vecherniy_urgant 🌃💃🎆 at @1tv 👏🌏❤ ...and see you at the new Ice Show of @tutberidze.eteri "Champions on the Ice" next weekend April 20-21 in Krasnodar ⛸❤⛸ 4月12日は、国際有人宇宙飛行デーです🚀そして、今夜、私とマサル🐕はロシアで最も有名なTV番組 @vecherniy_urgant 🌃💃🎆に出演します！ @1tv 👏🌏❤にて放送予定です。来週の20、21日、クラスノダールで開催予定の新たなアイスショー @tutberidze.eteri "Champions on the Ice”で皆様にお会いできることを楽しみにしています⛸❤⛸ #прекрасноенастроение #вечернийургант #urgantshow #первыйканал #1tv #figureskating #донкихот #donquixote #акитаину #akitas #akitainu #masaru @shiseido #prada #マサル #秋田犬 #日本 #愛してる
Алина с детства мечтала о щенке этой породы. Именной такая собака была в легендарном фильме "Хатико". Родители пообещали исполнить её мечту, если она хорошо выступит в Пхенчхане. Загитова вернулась с двумя олимпийскими медалями и её мечту исполнили в Японии, где фигуристка стала очень популярной. Администрация префектуры Ниигаты и Общество защиты собак акита-ину подарили Загитовой щенка.
Имя для щенка Загитова выбрала сама. Масару с японского переводится как "победа". Интересно, что по словам фигуристки, собаку на улице узнают чаще, чем саму спортсменку. "Собак этой породы в России немного, поэтому сначала все говорят: "О, Хатико!", а потом уже узнают меня".
Лионель Месси
Собаку одного из лучших футболистов планеты зовут Халк. В семье Месси она появилась в 2016 году - это был подарок жены на день рождения. Порода у собаки достаточно интересная - это бордоский дог. Вес крупных особей достигает до 65 кг. Для сравнения, вес самого Месси 72 кг.
Владимир Кличко
У экс-чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Владимира Кличко тоже есть собака породы немецкий боксёр. Ну а какой ещё породы она должна быть? Самое забавное, что собаке решили дать имя... Кличко.
Just heard about the new German movie “Rocca changes the world”, which is in German cinemas right now: This “modern Pippi Longstocking” has an ally, a squirrel, called Klitschko🐿. I don’t know what that is supposed to say about me, but what I researched is: squirrels are known for their good flexibility, extraordinary balance and broad vision. They unite a lot of the capabilities needed to be successful – in a boxing ring as well as beyond. “Everything is possible, if you really want it!” – is one of Rocca’s mottos. Always stand up for your strong believes. Rocca is a role model – not only for children and I am honored to be part of this movie… well, somehow😊 What are your ideas on a squirrel bearing my name? Some time ago, I already met a dog, called Klitschko… #squirrel #facethechallenge #brainandpower #roccaverändertdiewelt
Александр Долгополов
У украинского теннисистка достаточно необычный питомец - африканский сервал Александра Долгополова. Хищные представители семейства кошачьих широко распространены в Африке. Спортсмен часто публикует фотографии со своим любимцем, правда совсем недавно теннисист пострадал от своего домашнего питомца и показал укус, который оставило на ноге животное.
Все ещё хотите Сервала?😄 Сначала подумайте,справитесь ли вы😁 этот кот требует УВАЖЕНИЯ,это вам не домашняя киска)) Ну зубки вроде ровные,зашло как по маслу😂 —————————————————————- Still want a serval? 😄 First make sure you can manage it😁 This cat requires RESPECT,it’s not your sweet home pussy cat! Teeth look to be nice and straight. Went in perfectly😂🙈
Браво @freedomjazz_official и @kazka.band ! Отличная иллюстрация того как люди хотят жить в стране,честно,с выбором и по совести и как их пытаются заставить жить. Думаю никто из уважающих себя артистов в этом году не поедет и это будет правильным посылом. Пусть НТКУ едут выступают,уверен там отличные «артисты»😂 Мы с Сервалом передаём всем конкурсантам 💞,Вы молодцы
Евгений Коноплянка
Игрок немецкого "Шальке 04" и сборной Украины по футболу редко публикует фотографию своего питомца, но мимо этой собаки мы просто не могли пройти. Вы только посмотрите, какой у Коноплянки партнёр на тренировках!
Александр Кокорин
Известный российский футболист Александр Кокорин, который в данный момент находится в СИЗО "Бутырка", на время заточения оставил в ожидании не только свою семью и команду, но и бульдога по кличке Рони. Интересно, кто присматривает за собакой, пока Кокорин ожидает приговора?
Криштиану Роналду
Португальский футболист является большим любителем домашних животных. В прошлом году Роналду завёл себе кошку породы сфинкс и теперь у него дома настоящий зоопарк. До приобретения кошки у футболиста было четыре собаки и одна кошка.
У Роналду есть французский бульдог, йоркширский терьер и два лабрадора. Один из них, по кличке Мароска, пользуется особенной любовью. Именно с ним футболист чаще всего делает селфи.
Марсело
Ну вот мы и подобрались к главному собачнику сегодняшней подборки. Это бразильский футболист Марсело, у которого живёт целых шесть собак - французский бульдог, два английских бульдога, ретривер, такса и ньюфаундленд.
Складывается ощущение, что Марсело хочется создать футбольную команду из собак, но на самом деле всё гораздо проще - спортсмен просто обожает животных. Он относится к ним как к детям, устраивает для них праздники, гуляет, купает и успевает помогать бездомным животным.
Любимцем Марсело является ньюфаундленд по кличке Лола. Довольно часто говорят, что собаки похожи на своих хозяев. В случае Марсело и Лолы комментарии излишни - внешнее сходство очевидно!