"Хатико" Загитовой и джек-рассел в бассейне Знарка. Любимые питомцы звёзд спорта

Евгений Коноплянка

Игрок немецкого "Шальке 04" и сборной Украины по футболу редко публикует фотографию своего питомца, но мимо этой собаки мы просто не могли пройти. Вы только посмотрите, какой у Коноплянки партнёр на тренировках!

Александр Кокорин

Известный российский футболист Александр Кокорин, который в данный момент находится в СИЗО "Бутырка", на время заточения оставил в ожидании не только свою семью и команду, но и бульдога по кличке Рони. Интересно, кто присматривает за собакой, пока Кокорин ожидает приговора?

Криштиану Роналду

Португальский футболист является большим любителем домашних животных. В прошлом году Роналду завёл себе кошку породы сфинкс и теперь у него дома настоящий зоопарк. До приобретения кошки у футболиста было четыре собаки и одна кошка.

У Роналду есть французский бульдог, йоркширский терьер и два лабрадора. Один из них, по кличке Мароска, пользуется особенной любовью. Именно с ним футболист чаще всего делает селфи.

Марсело

Ну вот мы и подобрались к главному собачнику сегодняшней подборки. Это бразильский футболист Марсело, у которого живёт целых шесть собак - французский бульдог, два английских бульдога, ретривер, такса и ньюфаундленд.

Складывается ощущение, что Марсело хочется создать футбольную команду из собак, но на самом деле всё гораздо проще - спортсмен просто обожает животных. Он относится к ним как к детям, устраивает для них праздники, гуляет, купает и успевает помогать бездомным животным.