Суд рассмотрит норму, которая ограничивает обязанности депутатов преследуемых законом.

Дело возбуждено по исковому заявлению члена правления Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса.

Истец считает, что оспариваемая норма нарушает принцип презумпции невиновности и несоразмерно ограничивает его гарантированные Конституцией Латвии права на выполнение государственной службы.

КС запросил у Сейма до 1 июля 2019 года представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств и юридического обоснования дела.

Срок подготовки дела к рассмотрению - 29 сентября.

Как сообщалось, парламентское большинство согласилось удовлетворить просьбу Генпрокуратуры и выдало Юрашса для уголовного преследования по делу о разглашении гостайны.

Ранее Юрашс заявил, что дело против него построено на "лжи и полуправде". Он уверен, что дело мотивировано политически, а генеральный прокурор Эрик Калнмейерс действует как "адвокат олигархов". Перед голосованием в Сейме он выразил уверенность в том, что сумеет доказать свою правду в суде.

С просьбой о выдаче Юрашса в Сейм обратился прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс.

Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия "Латвияс дзелзцельш" Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован с взяточничества на торговлю влиянием.

Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.