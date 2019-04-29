Пн, 29.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET

Умерший прямо на подиуме манекенщик мог иметь родовой дефект
Медики о причине трагедии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

Как уже сообщал накануне Русский TVNET, во время показа на Неделе моды в бразильском Сан-Паулу манекенщик Талес Соарес упал на подиуме на глазах у публики, после чего скончался, так и не прийдя в сознание. Теперь врачи пытаются разобраться в причинах этой трагедии.

Напомним, 26-летний парень-модель упал прямо во время дефиле. Как можно было предположить, у него развязались шнурки и он споткнулся.

Зрители показа не сразу поняли, что произошло, посчитав падение частью модного шоу. Однако позже молодого человека затрясло, а затем у него изо рта пошла пена.

Двое пожарных выбежали на подиум с носилками и вынесли Талеса на улицу к машине скорой помощи, где его пытались реанимировать, однако безуспешно. Модель доставили в больницу, где и констатировали смерть.

Теперь медики высказывают предположения о том, что парень мог иметь какой-либо врожденный дефект вроде порока сердца. Его смерть произошла слишком быстро и неожиданно, как это порой бывает во время тренировок с некоторыми молодыми спортсменами, также имеющими недиагностированные пороки сердца.

Талес в тот день был абсолютно здоров и весел, за кулисами перед выходом на подиум он поцеловал подругу, а через несколько мгновений споткнулся, потерял равновесие и упал.

Когда у него изо рта пошла пена, кто-то предположил, что у парня эпилептический припадок. Однако сестра манекенщика заявила, что у него не было ни эпилепсии, ни вообще каких-либо болезней, диагностированных врачами.

Более того, она подчеркнула, что парень очень внимательно относился к собственному здоровью:

он регулярно проходил проверки у врачей, посещал спортзал, употреблял здоровую пищу, никогда не курил и почти не прикладывался к спиртному.

Все это может указывать на то, что Талес действительно умер от врожденного порока сердца.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ