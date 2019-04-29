Умерший прямо на подиуме манекенщик мог иметь родовой дефект

Напомним, 26-летний парень-модель упал прямо во время дефиле. Как можно было предположить, у него развязались шнурки и он споткнулся.

Зрители показа не сразу поняли, что произошло, посчитав падение частью модного шоу. Однако позже молодого человека затрясло, а затем у него изо рта пошла пена.

Двое пожарных выбежали на подиум с носилками и вынесли Талеса на улицу к машине скорой помощи, где его пытались реанимировать, однако безуспешно. Модель доставили в больницу, где и констатировали смерть.

Теперь медики высказывают предположения о том, что парень мог иметь какой-либо врожденный дефект вроде порока сердца. Его смерть произошла слишком быстро и неожиданно, как это порой бывает во время тренировок с некоторыми молодыми спортсменами, также имеющими недиагностированные пороки сердца.

Талес в тот день был абсолютно здоров и весел, за кулисами перед выходом на подиум он поцеловал подругу, а через несколько мгновений споткнулся, потерял равновесие и упал.

Когда у него изо рта пошла пена, кто-то предположил, что у парня эпилептический припадок. Однако сестра манекенщика заявила, что у него не было ни эпилепсии, ни вообще каких-либо болезней, диагностированных врачами.

Более того, она подчеркнула, что парень очень внимательно относился к собственному здоровью:

он регулярно проходил проверки у врачей, посещал спортзал, употреблял здоровую пищу, никогда не курил и почти не прикладывался к спиртному.