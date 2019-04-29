Кариньш и Кайминьш не видят проблем в работе KPV LV в правительстве

Так Кариньш и Кайминьш прокомментировали слова председателя фракции KPV LV в Сейме Атиса Закатистова о том, что KPV LV и ее фракция "расслоились".

Кариньш после заседания коалиции заверил журналистов, что не видит проблем, и работа правительства продолжается так же, как до сих пор.

Отвечая на вопрос о словах Закатистова, Кайминьш заявил, что абсолютно не согласен с такой позицией. Он подчеркнул, что KPV LV - полноправный член правительства.