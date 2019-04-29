Пн, 29.04.2019
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Кариньш и Кайминьш не видят проблем в работе KPV LV в правительстве

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Кришьянис Кариньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и лидер партии KPV LV Артус Кайминьш не видят проблем в работе партии в правительстве.

Так Кариньш и Кайминьш прокомментировали слова председателя фракции KPV LV в Сейме Атиса Закатистова о том, что KPV LV и ее фракция "расслоились".

Кариньш после заседания коалиции заверил журналистов, что не видит проблем, и работа правительства продолжается так же, как до сих пор.

Отвечая на вопрос о словах Закатистова, Кайминьш заявил, что абсолютно не согласен с такой позицией. Он подчеркнул, что KPV LV - полноправный член правительства.

Как сообщалось, Закатистов на собрании членов KPV LV заявил, что партии нужна команда, а не единоличный лидер. "В настоящее время есть все признаки того, что партия и фракция Сейма расслоились. Это ставит под угрозу реализацию наших задач", - сказал руководитель фракции.

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