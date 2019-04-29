СМИ: Трамп за два года сделал более 10 тысяч ложных заявлений

Трампу удалось преодолеть отметку в пять тысяч ложных заявлений за 601 день (это около восьми расхождений с правдой в день), затем их число существенно выросло. Трамп смог удвоить показатель всего за 226 дней — тогда в США была приостановлена работа правительства из-за строительства стены на границе с Мексикой и опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы, президент США тогда увеличил заявления до 23 в день.

Газета также приводит каждое ложное заявление Трампа и отмечает, при каких обстоятельствах оно было сделано. Значительная часть появилась в Twitter-аккаунте Трампа. Чаще всего президент США приводил ложные данные, когда говорил об иммиграции, — этого вопроса касается одна пятая всех таких заявлений. Самое частое — о том, что стена на границе с Мексикой уже строится, — Трамп сообщал об этом 160 раз. Помимо этого, газета уличила его в необоснованных обвинениях против Демократической партии. Еще Трамп заявлял, что предпринял самое масштабное в истории сокращение налогов, говорил об отсутствии каких-либо связей с Россией и о том, что поддерживает программу по очистке пресноводных Великих озер, когда его администрация в действительности пыталась программу свернуть.