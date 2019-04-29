Зеленский отказался общаться с российскими журналистами

Видео снято отрывками, полную запись Скабеева обещала показать в программе "60 минут" 29 апреля. В опубликованном ролике слышно, как несколько корреспондентов идут за шоуменом, задавая ему различные вопросы. "Ну Владимир Александрович, все ждут этих ответов, скажите хоть что-нибудь", — сказал один из журналистов.

Владимир Зеленский отказался отвечать журналистам, сославшись на то, что не хочет начинать общение с вранья. "Можно я буду разговаривать с народом Украины? Ребят, не начинайте наше общение с очень непонятных отношений", — сказал Зеленский журналистам.

Политик находился в Турции на отдыхе вместе со своей семьей. Его семья жила в пятизвездочной гостинице, которая расположена в курортном районе Бодрума. Сотрудники отеля рассказали о политике, подчеркнув, что он производит хорошее впечатление.