Вт, 30.04.2019
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  • Тусклое солнце и сухость: синоптики рассказали о погоде на вторник

Тусклое солнце и сухость: синоптики рассказали о погоде на вторник

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Иллюстративное фото

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Во вторник, 30 апреля, в Латвии облака частично закроют небо, сквозь них будет светить солнце, сохранится низкая влажность воздуха, прогнозируют синоптики.

Будет дуть медленный восточный, северо-восточный ветер, на побережье ожидается умеренный морской бриз.

Воздух прогреется до +14..+18 градусов, местами на побережье — до +11 градусов.

В Риге солнце будет более тусклым чем в предыдущие дни, медленный восточный ветер сменит свежий северный. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов, у моря — +13 градусов.

Погодные условия определяет область повышенного давления, которая постепенно исчезает. Давление атмосферы составляет 763-765 миллиметров ртутного столба на уровне моря.

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