Впервые за 200 лет император Японии отрекается от трона

Официальные церемонии начались с нескольких закрытых семейных ритуалов в дворце императора. Во дворце также состоятся другие уникальные религиозные и гражданские церемонии, передает ТАСС.

После отречения Акихито от престола, императорский трон займет его сын — наследный принц Нарухито.

Как отмечает BBC, 85-летний император получил разрешение покинуть престол, после своего заявления о том, что не может дальше быть главой государства в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья. В 2017 году парламент Японии принял закон, позволяющий императору отречься от престола.

Император Японии не обладает политической властью, но является важным символом страны и единства народа.

Что произойдет на церемонии?

Основная официальная церемония отречения императора от престола состоится в дворцовом зале "Мацу-но-ма".

Как сообщает РИА Новости, в ходе церемонии в зал принесут императорские регалии: священное зеркало, меч и яшмовое украшение магатама.

В зале будут присутствовать император Акихито и императрица Митико, сын императора Нарухито с супругой, члены императорской семьи, а также премьер-министр и представители трех ветвей власти.

В целом на церемонии будут присутствовать около 330 человек.

В конце церемонии император выступит с обращением к народу, после чего он и его жена будут освобождены от своих обязанностей.

Однако формально Акихито останется императором до полуночи сегодняшнего дня, пишет BBC. 59-летний сын Акихито займет его место 1 мая.

Таким образом, 1 мая закончится эпоха "Хэйсэй" — ей на смену придет новый период "Рэйва".

Галерея: Император Японии Акихито

Акихито был 125-м императором Японии и представлял самую старую правящую династию в мире. Он унаследовал трон 7 января 1989 после смерти своего отца, императора Хирохито. Однако официально Акихито стал императором более чем на год позже — 12 ноября 1990 года.

Несмотря на потерю императорского титула, Акихито сможет продолжать пользоваться своими нынешними привилегиями и государственным обеспечением. Он также будет похоронен согласно всем императорским традициям.

Потеряв старый титул, Акихито получит новый - дайдзе тэнно. Титул означает "император на покое".

Им награждаются императоры после отречения от престола. Впервые этот титул был использован в Японии во время правления императрицы Суйко. С тех пор его получили 62 человека.