На случай войны: в Латвии создадут всеобъемлющую систему обороны

В понедельник, 29 апреля, министры на первом заседании рабочей группы договорились о дальнейших действиях по созданию в Латвии всеобъемлющей системы обороны, пишет газета Diena.
В ближайшее время предусмотрены учения по отработке действий в кризисной ситуации для министерств и правительства, итоги которых будут обсуждаться 17 июня.
А к осени планируется выпустить информационные буклеты и интернет-материалы для населения. К созданию системы будут привлечены также международные эксперты, в частности, из Финляндии.
В трех министерствах - сообщения, благосостояния и охраны среды и регионального развития - учения уже прошли.