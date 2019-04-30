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На случай войны: в Латвии создадут всеобъемлющую систему обороны

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Иллюстративное фото.

ФОТО: flickr.com/latvijasarmija

В понедельник, 29 апреля, министры на первом заседании рабочей группы договорились о дальнейших действиях по созданию в Латвии всеобъемлющей системы обороны, пишет газета Diena.

В ближайшее время предусмотрены учения по отработке действий в кризисной ситуации для министерств и правительства, итоги которых будут обсуждаться 17 июня.

А к осени планируется выпустить информационные буклеты и интернет-материалы для населения. К созданию системы будут привлечены также международные эксперты, в частности, из Финляндии.

В трех министерствах - сообщения, благосостояния и охраны среды и регионального развития - учения уже прошли.

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