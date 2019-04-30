На случай войны: в Латвии создадут всеобъемлющую систему обороны

В ближайшее время предусмотрены учения по отработке действий в кризисной ситуации для министерств и правительства, итоги которых будут обсуждаться 17 июня.

А к осени планируется выпустить информационные буклеты и интернет-материалы для населения. К созданию системы будут привлечены также международные эксперты, в частности, из Финляндии.