Королева Елизавета II вручила Кейт Миддлтон особую награду
Указом королевы Виктории в апреле 1896 годы был учрежден почетный орден Дамы большого креста. И вот спустя 123 года его удостоилась герцогиня Кембриджская Кэтрин.
Как уже сообщал Русский TVNET, 29 апреля в британской королевской семье отметили значимое событие - 8-ю годовщину свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Журналисты пока не выяснили, какой презент принц Уильям преподнес своей супруге, зато
уже известно, что от его бабушки - королевы Елизаветы II - герцогиня Кембриджская получила невероятно щедрый подарок.
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92-летняя королева присвоила своей невестке почетный титул Дамы большого креста Королевского Викторианского ордена.
The Queen has been pleased to make the following appointment to the Royal Victorian Order. https://t.co/34sJOY8WYt— The Royal Family (@RoyalFamily) April 29, 2019
В сообщении, опубликованном на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter говорится, что решение о присуждении данной награды Елизавета II приняла лично.
Таким образом королева решила поблагодарить супругу своего старшего внука за работу, которую она выполняет от имени Ее Величества.
Поздравляем Кейт!