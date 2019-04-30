Вт, 30.04.2019
Каждый избиратель в Латвии автоматически зарегистрирован на определенном участке, в соответствии с задекларированным местом жительства. Участок можно поменять до 7 мая. Русский TVNET

Королева Елизавета II вручила Кейт Миддлтон особую награду
Щедрый подарок!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон

ФОТО: NIKLAS HALLE N/AFP/Scanpix

Указом королевы Виктории в апреле 1896 годы был учрежден почетный орден Дамы большого креста. И вот спустя 123 года его удостоилась герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Как уже сообщал Русский TVNET, 29 апреля в британской королевской семье отметили значимое событие - 8-ю годовщину свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Журналисты пока не выяснили, какой презент принц Уильям преподнес своей супруге, зато

уже известно, что от его бабушки - королевы Елизаветы II - герцогиня Кембриджская получила невероятно щедрый подарок.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Яркие моменты из жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон

92-летняя королева присвоила своей невестке почетный титул Дамы большого креста Королевского Викторианского ордена.

В сообщении, опубликованном на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter говорится, что решение о присуждении данной награды Елизавета II приняла лично.

Таким образом королева решила поблагодарить супругу своего старшего внука за работу, которую она выполняет от имени Ее Величества.

Поздравляем Кейт!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ