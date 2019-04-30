IKEA обнаружила потенциально опасный товар для детей

Предупреждение основано на трёх полученных сообщениях об инцидентах на территории Европы. Откидная часть столика SUNDVIK раскрепилась, и дети упали. Во всех этих инцидентах, не смотря на указания в инструкции, не были использованы фиксаторы.

Покупатели, как правило не устанавливают фиксаторы для откидной части, несмотря на то, что это указано в инструкции по сборке. Безопасность товаров – приоритет для IKEA, после полученной информации магазин призвал своих покупателей проверить правильность сборки пеленального столика, и получить фиксаторы в магазине, если они потеряны. Покупателям не нужно предъявлять подтверждение о покупке, чтобы бесплатно получить фиксаторы. Также IKEA обновит информацию о товаре, чтобы подчеркнуть важность использования всех деталей, входящих в комплект.