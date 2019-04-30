"На коленках у президента": Собчак опубликовала архивное видео с Зеленским
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на своей Instagram-странице опубликовала редкое видео с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Звезда дополнила публикацию забавным замечанием.
На видео, которые было снято для юмористического шоу канала СТС, Ксения Анатольевна играет девушку, которую арестовали вместе с молодыми людьми, которых арестовали после свадьбы. Герои объясняют следователю, что они катались на карусели и девушка "их укатала".
"Что ты говоришь,... сейчас он не так обо мне подумает", - подчеркивает на видео Собчак. "Я теперь его одного буду укатывать", - отметила она обнимая Зеленского и присаживаясь ему на колени.
Журналистка поздравила Украину с новым президентом и отметила, что "неисповедимы пути Господни".
"Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни...", - написала Собчак под видео.
Напомним, 22 апреля стало известно, что комик и шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине.