Вт, 30.04.2019
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"На коленках у президента": Собчак опубликовала архивное видео с Зеленским
Видео

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ФОТО: STRINGER / Sputnik/ xenia_sobchak

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на своей Instagram-странице опубликовала редкое видео с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Звезда дополнила публикацию забавным замечанием. 

На видео, которые было снято для юмористического шоу канала СТС, Ксения Анатольевна играет девушку, которую арестовали вместе с молодыми людьми, которых арестовали после свадьбы. Герои объясняют следователю, что они катались на карусели и девушка "их укатала".

"Что ты говоришь,... сейчас он не так обо мне подумает", - подчеркивает на видео Собчак. "Я теперь его одного буду укатывать", - отметила она обнимая Зеленского и присаживаясь ему на колени. 

Журналистка поздравила Украину с новым президентом и отметила, что "неисповедимы пути Господни".

"Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни...", - написала Собчак под видео. 

Напомним, 22 апреля стало известно, что комик и шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине. 

После победы Зеленского Иван Ургант сделал заявление.

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