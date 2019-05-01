Линда Линн возмущена тем, как запущена Рига

"Выглядит так, будето у кого-то был план не только довести город, но и опустошить его от жителей. Потому, что кто сейчас приехав в Ригу, положив руку на сердце скажет: "Да, я хочу здесь жить, работать и быть частью всего этого"?", - спрашивает она.

"Самое ужасное, что ты не видишь конца всему этому...А все, что происходит вокруг в других сферах теряет какой-либо смысл, сбор пожертвований на освещение Памятника свободы или разногласия, к примеру, о новом акустическом зале, кажутся абсурдными, когда большая часть улиц и мостов находятся в вечном состоянии ремонта, а теперь и в аварийном", - поясняет певица.

Линда Линн объяснила, что человек здесь больше себя не чувствует в безопасности. Это не из-за военной угрозы, криминала и стихии, а просто из-за поверхностно спланированного, коррупционного строительства продуктового магазина, который глупо унес человеческие жизни или из-за моста, который отжил свое.

"Надо перебираться жить вне Риги. Пригород - это фантастическое место, где жить. Здесь совсем другой ритм жизни", "Немного преувеличенные эмоции, чтобы не сказать больше...", "Да, у Риги есть свои пятна и даже "сыпь на коже", время от времени она хватает "блох и вшей", но у какого города этого нет?" Нет ничего идеального, и это идеально", - писали комментаторы.

Как сообщалось, 25 апреля в 5 часов утра для движения был закрыт Деглавский мост в Риге, в результате чего значительно изменены маршруты общественного транспорта, в соответствующем месте столицы ожидаются пробки.

Мост открыт только для пешеходов и велосипедистов.