Пт, 3.05.2019
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Олимпийская чемпионка, актриса и жертва хакеров, которые "слили" её интимные фото
Instagram недели

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​Ханна Тетер

ФОТО: instagram.com/hannahteter

​Ханна Тетер - это американская сноубордистка, олимпийская чемпионка, многократная победительница чемпионатов мира, общественный деятель, любительница животных, эротических фотосессий и жертва хакеров, которые выложили в интернет её секс-видео.

Ханна родилась в 1987 году в Бельмонте, штат Вермонт. В восемь лет девочка начала заниматься сноубордом на склонах горы рядом с домом. Её братья профессиональные спортсмены, которые выступали за сборную США. Поэтому у девочки были хорошие учителя и примеры для подражания. 

Ханна из многодетной семьи. Всего в семье Тетер пятеро детей, но Ханна является единственной девочкой. 

Уже в 15 лет к Ханне пришли первые громкие успехи - американка стала чемпионкой мира по хаф-пайпу среди юниоров. На своём первом Кубке мира она заняла четвёртое место, а в 16 лет дебютировала в национальной сборной США, став самой юной участницей.

В 19 лет Ханна стала олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль в Турине. Спустя четыре года Тетер вновь получила медаль на Олимпиаде, но этот раз серебряного разлива. В активе спортсменки множество медалей, кубков и наград, перечислять которые можно бесконечно.

Стоит отметить, что Ханна активно занимается благотворительностью, а в 2008 году основала фабрику по производству вермонтского кленового сиропа, все доходы от продажи которого поступают в поддержку кенийского поселения Кириндон. Кроме того, Ханна собирает средства для помощи населению Дарфура (регион на западе Судана), который оказался в состоянии гуманитарной катастрофы, а также помогает организации, которая помогает женщинам, страдающим раком груди.

В свободное время спортсменка также увлекается вейкбордом (водный вид спорта) и йогой, которая во многом сформировала мировоззрение Ханны. Сама американка признаётся, что если бы не сноуборд, то она бы стала ветеринаром, так как очень любит животных.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kicked back cold Chillin. #snownap #bluelagoon

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Активность Ханны не знает предела. На счету американки несколько ролей в кино, самыми заметными из которых являются сериал "Подстава" и художественный фильм "Первый спуск".

Золото, а не человек! Казалось бы, куда уж лучше? Ханна помогает не только животным и нуждающимся, но и радует мужчин своими эротическими фотосессиями, которые то и дело появляются в разных спортивных и мужских журналах. 

К сожалению, каким-то злодеям этих фотографий оказалось мало и они взломали её телефон. На всеобщее обозрение попали интимные фотографии спортсменки, а также видео, где она занимается сексом со своим бойфрендом Джонни Бананасом.

Отдельного внимания заслуживает Instagram Ханны Тетер, за которым следит свыше 300 тысяч подписчиков. Там очень много классных фотографий с отдыха - пляжи, горы, моря и озёра. Всё очень красиво. Особенно если учесть, что Ханна ненавидит штаны и на каждой второй фотографии появляется в нижнем белье. Даже если кругом снег и минусовая температура за окном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach bum! ☀️ #sunshine #hawaii #shaka @realjohnnybananas

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Backyard skate session! 🌲#lovewhatyoueat #friday #skateboard #crosstraining @evolfoods

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Grab a pair of @sweetcheeksintl and change the world for the better! Sweetcheekspanties.com

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The mountain lakes are on point! 💦#snowmelt #icebath

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Kinda missing the warm weather!:) #throwback #yoga @sweetcheeksintl 📷@karirowe

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Suns out buns out! ☀️ #snowlake #icebath #explore #summersalmostover

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Cruising by the lake on my @leiftech !⭐️ #shredded #electric #getsummered

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These days couldn't be any better!🔥 #lit #golden #LakeTahoe

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Celebrating all the fresh powder with a swan dive!❄️ #faceshots #doubledareyou

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Hiked around to this special spot! 🙏 #healthiswealth #lovewhatyoueat @evolfoods

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Getting my tan back! #spring #thawout #plunge #cyrotherapy 🎞 @trevor.donovan.ricioli

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