Олимпийская чемпионка, актриса и жертва хакеров, которые "слили" её интимные фото

Ханна родилась в 1987 году в Бельмонте, штат Вермонт. В восемь лет девочка начала заниматься сноубордом на склонах горы рядом с домом. Её братья профессиональные спортсмены, которые выступали за сборную США. Поэтому у девочки были хорошие учителя и примеры для подражания.

Ханна из многодетной семьи. Всего в семье Тетер пятеро детей, но Ханна является единственной девочкой.

Уже в 15 лет к Ханне пришли первые громкие успехи - американка стала чемпионкой мира по хаф-пайпу среди юниоров. На своём первом Кубке мира она заняла четвёртое место, а в 16 лет дебютировала в национальной сборной США, став самой юной участницей.

В 19 лет Ханна стала олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль в Турине. Спустя четыре года Тетер вновь получила медаль на Олимпиаде, но этот раз серебряного разлива. В активе спортсменки множество медалей, кубков и наград, перечислять которые можно бесконечно.

Стоит отметить, что Ханна активно занимается благотворительностью, а в 2008 году основала фабрику по производству вермонтского кленового сиропа, все доходы от продажи которого поступают в поддержку кенийского поселения Кириндон. Кроме того, Ханна собирает средства для помощи населению Дарфура (регион на западе Судана), который оказался в состоянии гуманитарной катастрофы, а также помогает организации, которая помогает женщинам, страдающим раком груди.

В свободное время спортсменка также увлекается вейкбордом (водный вид спорта) и йогой, которая во многом сформировала мировоззрение Ханны. Сама американка признаётся, что если бы не сноуборд, то она бы стала ветеринаром, так как очень любит животных.

Активность Ханны не знает предела. На счету американки несколько ролей в кино, самыми заметными из которых являются сериал "Подстава" и художественный фильм "Первый спуск".

Золото, а не человек! Казалось бы, куда уж лучше? Ханна помогает не только животным и нуждающимся, но и радует мужчин своими эротическими фотосессиями, которые то и дело появляются в разных спортивных и мужских журналах.

К сожалению, каким-то злодеям этих фотографий оказалось мало и они взломали её телефон. На всеобщее обозрение попали интимные фотографии спортсменки, а также видео, где она занимается сексом со своим бойфрендом Джонни Бананасом.