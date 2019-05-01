Русский iPhone или "символ неудачи"? История российского смартфона Yota Phone

В этом месяце суд Кайманских островов объявил банкротом оффшор Yota Devices предприятия Yota. Иск о банкротстве подало зарегистрированное в Сингапуре предприятие Hi-P Electronics, которое было главным поставщиком дисплеев для смартфонов первых двух поколений Yota Phone. В 2015 году Yota и Hi-P Electronics прекратили деловые отношения очень громким скандалом.

Российская компания обвинила сингапурских партнеров в том, что они помогли Yota Phone попасть на американский рынок. В ответ Hi-P Electronics подала иск в Международный трибунал Сингапура, потребовав у производителя Yota Phone выплатить 126 млн долларов за невыполнение обязательств по заказу комплектующих.

В 2017 году крупнейший акционер Yota Devices, фонд Telconet заплатил 17 млн долларов. После этого генеральный директор фирмы Masterfield (материнская компания Telconet - прим.ред.) Екатерина Лапшина сообщила, что обе стороны достигли мирового соглашения, в результате чего Hi-P Electronics получит 17 млн долларов, а также откажется от своих ранее высказанных требований.

Однако сингапурское предприятие по-прежнему имело возражения относительно Yota Devices. Как свидетельствует доклад одного из акционеров Yota, китайской компании Rex Global, Yota Devices по-прежнему оставалось в долгу перед сингапурским предприятием. Долг составлял один миллион долларов.

Как был создан Yota Phone?

Впервые информация о произведенном в России смартфоне прозвучала в конце 2010 года. Тогда руководитель государственного предприятия Rosteh Сергей Чемезов представил прототип устройства бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву. Главная особенность телефона заключалась в том, что он мог работать с двумя дисплеями, на основе технологии e-link.

Разработку смартфона провело телекоммуникационное предприятие Skartel (является частью группы Yota - прим.ред.). В продажу телефон поступил лишь в конце 2013 года. На тот момент производство устройств было перенесено из Skartel в Yota Devices.

Состав акционеров Yota Devices был похож на предыдущий список акционеров Skartel - большая часть акций принадлежала фонду Telconet, 25% акций были собственностью Rosteh. Еще десятая часть акций принадлежала офшорной компании MTN, которая представляла интересы основателя Yota Владислава Мартынова.

В 2016 году крупнейший акционер Yota Devices продал 30% акций китайскому предприятию Rex Global (на тот момент China Baoli - прим.ред.), после этого производство смартфонов было перенесено из России в Китай.

Постепенно китайские бизнесмены стали занимать все более значимую роль в предприятии Yota Devices, поэтому и третье поколение смартфонов увидело свет с опозданием — в 2017 году. Кроме того, третья версия Yota Phone продавалась только в Китае.

Представители Rex Global подчеркнули, что "формально лицензии Yota Devices принадлежали дочерней компании Yota Devices IPR, поэтому это не должно повлиять на производство смартфонов Yota Phone в Китае".

Почему Yota Phone стал символом неудачи?