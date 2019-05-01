Русский iPhone или "символ неудачи"? История российского смартфона Yota Phone

Почти как СССР во времена холодной войны, современная Россия, находясь под санкциями, не раз хвалилась тем, что сможет заменить те товары, которые россияне получают из-за границы. Это относится не только к продуктам питания, но и к высоким технологиям. Особое внимание заслужила российская телекоммуникационная компания Yota, которая и занимается обеспечением мобильной связи, и производит смартфоны.
В этом месяце суд Кайманских островов объявил банкротом оффшор Yota Devices предприятия Yota. Иск о банкротстве подало зарегистрированное в Сингапуре предприятие Hi-P Electronics, которое было главным поставщиком дисплеев для смартфонов первых двух поколений Yota Phone. В 2015 году Yota и Hi-P Electronics прекратили деловые отношения очень громким скандалом.
Российская компания обвинила сингапурских партнеров в том, что они помогли Yota Phone попасть на американский рынок. В ответ Hi-P Electronics подала иск в Международный трибунал Сингапура, потребовав у производителя Yota Phone выплатить 126 млн долларов за невыполнение обязательств по заказу комплектующих.
В 2017 году крупнейший акционер Yota Devices, фонд Telconet заплатил 17 млн долларов. После этого генеральный директор фирмы Masterfield (материнская компания Telconet - прим.ред.) Екатерина Лапшина сообщила, что обе стороны достигли мирового соглашения, в результате чего Hi-P Electronics получит 17 млн долларов, а также откажется от своих ранее высказанных требований.
Однако сингапурское предприятие по-прежнему имело возражения относительно Yota Devices. Как свидетельствует доклад одного из акционеров Yota, китайской компании Rex Global, Yota Devices по-прежнему оставалось в долгу перед сингапурским предприятием. Долг составлял один миллион долларов.
Как был создан Yota Phone?
Впервые информация о произведенном в России смартфоне прозвучала в конце 2010 года. Тогда руководитель государственного предприятия Rosteh Сергей Чемезов представил прототип устройства бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву. Главная особенность телефона заключалась в том, что он мог работать с двумя дисплеями, на основе технологии e-link.
Разработку смартфона провело телекоммуникационное предприятие Skartel (является частью группы Yota - прим.ред.). В продажу телефон поступил лишь в конце 2013 года. На тот момент производство устройств было перенесено из Skartel в Yota Devices.
Состав акционеров Yota Devices был похож на предыдущий список акционеров Skartel - большая часть акций принадлежала фонду Telconet, 25% акций были собственностью Rosteh. Еще десятая часть акций принадлежала офшорной компании MTN, которая представляла интересы основателя Yota Владислава Мартынова.
В 2016 году крупнейший акционер Yota Devices продал 30% акций китайскому предприятию Rex Global (на тот момент China Baoli - прим.ред.), после этого производство смартфонов было перенесено из России в Китай.
Постепенно китайские бизнесмены стали занимать все более значимую роль в предприятии Yota Devices, поэтому и третье поколение смартфонов увидело свет с опозданием — в 2017 году. Кроме того, третья версия Yota Phone продавалась только в Китае.
Представители Rex Global подчеркнули, что "формально лицензии Yota Devices принадлежали дочерней компании Yota Devices IPR, поэтому это не должно повлиять на производство смартфонов Yota Phone в Китае".
Почему Yota Phone стал символом неудачи?
Несколько государственных должностных лиц России вскоре после начала агрессии в Украине и последовавших за ней санкций гордо заявили, что "санкции лишь пойдут России на пользу" и государство сможет заменить все экспортные товары. Этот аргумент, в свою очередь, относился не только к продукции продовольствия, но и других отраслей.
В сфере смартфонов Yota Phone рекламировали как качественный местный заменитель произведенным в США и Южной Корее "враждебным" телефонам iPhone и Samsung.
Следует добавить, что Yota Phone оснащен операционной системой Android, созданной американской компанией Google.
Российский журналист Александр Плющев рассказал изданию Deutsche Welle, что в РФ существует традиция демонстрировать новейшие достижения в сферах науки и технологий высшему руководству государства. Однако с каждым разом такая "показуха" становится все более сомнительной.
Плющев указал, что пропаганда "ловит" новости об "инновациях и технологических достижениях России". Перед объективами телекамер уже произошло несколько провалов. Например, продемонстрированные президенту РФ Владимиру Путину роботы оказались людьми, переодетыми в технологические устройства. В свою очередь другие, контролируемые голосом изобретения, которые якобы были разработаны воспитанниками Суворовского военного училища, оказались произведенными в Южной Корее игрушками, немного измененными, чтобы отвечать нуждам пропаганды Кремля.
Тем временем на пропагандистских телеканалах увлеченно рассказывали о том, что воспитанники военного училища без проблем разрабатывают и создают чудеса техники, таким образом заставляя президента радоваться "прогрессу молодежи", несмотря на то, что на самом деле это лишь иллюзия.
Плющев также заявил, что протокольная служба президента в своих поездках обращает внимание на различные яркие и человечные моменты, которые могли бы идеально подойти для пропаганды.
"При получении подходящих предложений от конкретного объекта, работники администрации президента составляют для журналистов краткое описание того, как должен выглядеть материал. На каждом этапе идея дополняется таким образом, чтобы она выглядела еще лучше. Понятно, что зрителям больше понравится сюжет о роботах, а не о каких-то речевых модулях", - отметил журналист.
Это относится и к отрасли смартфонов. Принимая участие в "спектакле" перед государственной элитой, существует большая возможность получить лучшую рекламу, несмотря на качество самого продукта. Планшетный компьютер с эластичным экраном и Yota Phone в свое время были названы историей успеха "русского Apple", однако на самом деле это не так.
"У тех людей, кто представил эти устройства Путину, определенно все идет хорошо. Другими словами, презентация технологического прогресса или по крайней мере его имитации, в России для отдельных людей является способом получить больше средств из бюджета и увеличить свое влияние. Однако это никак не способствует настоящему прогрессу", - подчеркнул Плющев.
Журналист указал, что Yota Phone совершенно точно считается символом "неуклюжей неудачи". Однако, по его мнению, это относится ко всей отрасли высоких технологий в России, где достижения и "показуха" другого вида необходимы для пропаганды.
"Это все выглядит довольно неуклюже: технологические новинки как бы оказываются переделанными товарами широкого потребления из Азии или в лучшем случае каким-то доморощенным подражанием. В эру интернета новшествами из сферы технологий никого не удивишь. Такой способ, как бы он не улучшал имидж страны, точно является неудачным", - заключил Плющев.