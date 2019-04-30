5 причин не отказываться от картошки
Боитесь есть картошку, потому что от нее, мол, толстеют? Очень зря. В умеренном количестве картофель - не вредный, а очень даже полезный продукт. И вот причины, по которым не стоит от него отказываться.
В картошке очень много важного для сердца калия. Именно при недостатке калия увеличивается нагрузка на сердце и повышается риск повреждений миокарда. Кроме того,
калий способствует выведению из организма излишков воды, защищая тем самым от отечности и почечных заболеваний.
Витамина С в картошке не меньше, чем в цитрусах. Около 400 граммов отварного картофеля содержат суточную норму витамина C для организма. Самым большим содержанием этого витамина отличается молодой картофель. При длительном хранении аскорбиновая кислота в картошке разрушается и уровень витамина С падает, однако не исчезает совсем - сохраняется на треть.
Картошка - прекрасный источник аминокислот. Врачи напоминают: из аминокислот строятся белки человеческого тела.
Из 20 аминокислот в картофеле присутствуют 14, и среди них - незаменимые, то есть такие, которые не способны вырабатываться в организме,
- разве это не веская причина любить картошку? В рационе вегетарианцев картофель должен присутствовать обязательно.
Картошка помогает снижать давление. Эксперимент, проводившийся в США, показал, что употребление 6–8 картофелин в мундире без соли и жиров в течение месяца не приводит к увеличению веса, но зато эффективно способствует понижению давления у людей с избыточной массой тела.
Картошка улучшает самочувствие при проблемах с ЖКТ. Для людей, страдающих болезнями желудочно-кишечного тракта (язва, гастрит), употребление картофеля может стать чем-то вроде лечения.
Этот овощ обладает противовоспалительными и обволакивающими свойствами, благодаря которым самочувствие может улучшаться даже при обострении болезней ЖКТ.