В России выбрали самую красивую хоккеистку

Представители российской Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) провели необычный конкурс под названием "Мисс Красивая лига". Победу в голосовании одержала 27-летняя нападающая Элина Митрофанова.
Митрофанова является игроком женской хоккейной команды "Агидель", которая стала обладателем Кубка ЖХЛ в сезоне-2018/2019.
Хоккеем девушка начала заниматься в 10 лет. В 2015 и 2017 году хоккеистка становилась чемпионкой Универсиад, а в 2016 году бронзовым призёром чемпионата мира. Кроме того, Митрофанова неоднократно становилась призёром чемпионата России.
В конкурсе "Мисс Красивая лига" приняли участие семь хоккеисток ЖХЛ, но по итогам голосования, которое проходило в Вконтакте и Instagram, Митрофанова опередила ближайшую из конкуренток почти на 100 баллов.