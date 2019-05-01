В России выбрали самую красивую хоккеистку

Хоккеем девушка начала заниматься в 10 лет. В 2015 и 2017 году хоккеистка становилась чемпионкой Универсиад, а в 2016 году бронзовым призёром чемпионата мира. Кроме того, Митрофанова неоднократно становилась призёром чемпионата России.