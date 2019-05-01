Ср, 1.05.2019
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В России выбрали самую красивую хоккеистку

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Элина Митрофанова

ФОТО: instagram.com/marcepan9

Представители российской Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) провели необычный конкурс под названием "Мисс Красивая лига". Победу в голосовании одержала 27-летняя нападающая Элина Митрофанова.

Митрофанова является игроком женской хоккейной команды "Агидель", которая стала обладателем Кубка ЖХЛ в сезоне-2018/2019.

Хоккеем девушка начала заниматься в 10 лет. В 2015 и 2017 году хоккеистка становилась чемпионкой Универсиад, а в 2016 году бронзовым призёром чемпионата мира. Кроме того, Митрофанова неоднократно становилась призёром чемпионата России.

В конкурсе "Мисс Красивая лига" приняли участие семь хоккеисток ЖХЛ, но по итогам голосования, которое проходило в Вконтакте и Instagram, Митрофанова опередила ближайшую из конкуренток почти на 100 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💚🤜🏼🤛🏼💙

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Вообрази,что сниться слепому.

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🐧

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