Государственную службу охраны среды возглавит Баклане-Ансберга

Кандидатура Баклане-Ансберги была единогласно выбрана комиссией по итогам открытого конкурса, ее поддержал также министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Баклане-Ансберга поблагодарила министров за оказанное доверие. Своей главной задачей в должности руководителя ГСОС она назвала задачу сбалансировать интересы общества, предпринимательства и народного хозяйства.

Баклане-Ансберга имеет степень магистра экономики и управления, свободно владеет английским и русским языками.

Баклане-Ансберга шесть лет возглавляла Государственную земельную службу, затем два года руководила экономическим отделом Вентспилсской гордумы, была председателем правления ГООО Latvijas Valsts mеrnieks.