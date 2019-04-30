Вт, 30.04.2019
Этим летом в воздушном пространстве и аэропортах Европы ожидаются самые большие "пробки" в истории. Русский TVNET

Государственную службу охраны среды возглавит Баклане-Ансберга

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Элита Баклане-Ансберга

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Кабинет министров сегодня утвердил Элиту Баклане-Ансбергу в должности гендиректора Государственной службы охраны среды (ГСОС).

Кандидатура Баклане-Ансберги была единогласно выбрана комиссией по итогам открытого конкурса, ее поддержал также министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Баклане-Ансберга поблагодарила министров за оказанное доверие. Своей главной задачей в должности руководителя ГСОС она назвала задачу сбалансировать интересы общества, предпринимательства и народного хозяйства.

Баклане-Ансберга имеет степень магистра экономики и управления, свободно владеет английским и русским языками.

Баклане-Ансберга шесть лет возглавляла Государственную земельную службу, затем два года руководила экономическим отделом Вентспилсской гордумы, была председателем правления ГООО Latvijas Valsts mеrnieks.

В новой должности она намерена улучшить в ГСОС процессы контроля и сотрудничество с неправительственными организациями, а также коммуникацию с обществом и клиентами ГСОС.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ