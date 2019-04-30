Пугачева, Бузова, Николаев и другие звезды поздравили Киркорова с днем рождения

Во вторник, 30 апреля день своего рождения отмечает Король российской эстрады - Филипп Киркоров. Артисту исполнилось 52 года.
Коллеги по шоу-бизнесу поспешили поздравить исполнителя в Instagram. Самой первой бывшему супругу пожелание оставила Алла Пугачева.
Киркорова поздравили также Максим Галкин, Ольга Бузова, Анастасия Волочкова, Николай Басков, Игорь Николаев и многие другие.
Это фото «спящего Филиппа» я сделал 1 января 1917 (простите, 2017) года в лондонском аэропорту. С тех пор фото стало мегапопулярным. Мегапопулярным продолжает быть и Филипп. @fkirkorov , дорогой, мои поздравления - в предыдущем посте! Найди, прочитай, там всё - правда! 52 - это верный признак того, что через год будет 53, а это немного!) Люблю тебя, твоих детей, твою дружбу!🙌❤️#игорьниколаев @fkirkorov
Листайте 💙💙💙 Не смогла выбрать лучшую нашу с тобой фотографию, поставила все 👸🏻🤴🏻 Мой король @fkirkorov с днём Рождения 🥳 Всё сказала тебе вотсап 🤤 Продолжай радовать своих зрителей своим талантом, энергетикой и невероятными шоу 💥💥💥 Надеюсь мы не раз ещё закружимся в танце 💃🏻 Сегодня вся страна поздравляет тебя ❤️❤️❤️ и слушает новую песню #стеснениепропало 😜 ссылки у меня в сторис 💋
Дорогой друг, брат, наставник, учитель! Филипп! @fkirkorov !С Днем Рождения!! Уверен, наши желания в этом году на День Рождения схожи) Пусть все эти желания сбудутся 😄 спасибо за многолетнюю дружбу, поддержку и советы! Ты прекрасный пример мега-артиста, призвание которого- СЦЕНА и ЗРИТЕЛЬ! Будь счастлив! Новых хитов, новых шоу, новых высот!! Люблю и уважаю!! И с премьерой песни #СтеснениеПропало !!! Всем слушать! Ну, а вечером смотрите «Прямой Эфир» с Андреем Малаховым! Там мы немного поговорим о предстоящем Евровидении!!!
Филипп Бедросович @fkirkorov, c Днем рождения!🥳🎉💥 Иногда мне кажется, что вашей многогранности нет предела! Находясь на сцене много лет, вы не перестаете нас удивлять, радовать новыми песнями и грандиозными шоу! Здоровья крепкого вам и вашей семье, чтобы на все хватало сил и терпения, вдохновения вам и несмолкающих оваций! Спасибо за ценные советы и поддержку! Очень горжусь знакомством с вами! #филиппкиркоров #киркоров #деньрождения #савичева #юлиясавичева
Дорогой @fkirkorov Поздравляю тебя с днём рождения 🥳 Главное здоровья и счастья, ты всегда в тренде и не боишься экспериментировать, каждая твоя песня становится хитом. Пусть так будет всегда 🙏🏼 Очень люблю и уважаю тебя ❤️ Пусть каждый день приносит тебе море радости и удовольствия!!! Ураааааа 😉😘😍 #деньрождения #филиппкиркоров #друзья #позитивщики❤️❤️❤️
Сегодня день рождения Филиппа Киркорова @fkirkorov Давайте пожелаем ему побед во всём! Недавно на препати Евровидения, где были артисты, звёзды, представители многих стран.... Но, был человек, к которому относились с особым благоговением, человек, который за долгие годы благословил огромное колличество артистов на этот конкурс. И наблюдая как он общается с конкурсантами, как они смотрят на него и как внимают каждому его слову мне увиделось, что Филипп -Бог Евровидения! Побед! С Богом! Удачи! Радости! Любви! Везения! Здоровья!
Филипп, дорогой, поздравляю тебя с Днем рождения! Знаешь, я вот о чем подумала: ты столько сделал за твою блистательную многолетнюю карьеру, что можно было бы уже сейчас перевести дух, но... это не про тебя - ты продолжаешь бежать вперёд к новым вершинам, и это прекрасно. Ты настоящий артист, живущий сценой, и пусть всегда хватает здоровья и энергии на осуществление всех твоих грандиозных планов и времени для общения с друзьями и близкими. #Филиппкиркоров @fkirkorov #деньрождения 🎉🍾🎁🌹😘❤️🎂🎈
Дорогой Филипп! @fkirkorov С Днем рождения! Удачи тебе во всем! Ты замечательный человек и настоящий друг!👍🏼🌺 Будем смотреть сегодня эфир у Андрея @malakhov007 «Прямой эфир» в 17:25. Спасибо тебе за розы!🌺 Мы все тебя любим!❤️ Сфотографировалась за кулисами с твоим тортом. Не удержалась. Он в тон моему костюму был🤣#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #деньрождения