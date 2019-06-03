Следующий соперник Хабиба гораздо опаснее Макгрегора. Рассказываем, почему

Дастин Гленн Порье родился в 1989 году в США. С 2009 года Порье выступает на профессиональном уровне и в первую очередь известен своими выступлениями в турнирах таких организаций как UFC и WEC. С апреля 2019 года Дастин Порье является временным чемпионом UFC в лёгком весе.

Ещё до начала профессиональной карьеры Порье освоил бразильское джиу-джитсу и удостоился чёрного пояса в этой дисциплине. Во время своего дебютного боя в смешанных единоборствах Порье одержал победу, отправив соперника в нокаут уже в первом раунде.

Американец настолько успешно выступал в малоизвестных промоушенах, что привлёк к себе внимание организации World Extreme Cagefighting (WEC) и подписал с ней контракт. В 2010 году WEC был "поглощён" более крупной организацией Ultimate Fighting Championship (UFC) и Порье перешёл к новому владельцу.

На сегодняшний день в смешанных единоборствах Порье провёл 31 бой, одержал 25 побед (13 нокаутом) и потерпел 5 поражений. В последний раз 30-летний боец проигрывал в сентябре 2016 года, когда сильнее оказался Майкл Джонсон.

В апреле 2019 года единогласным решением судей Порье победил Макса Холлоуэя и завоевал титул временного чемпиона UFC. Теперь его ждёт бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Порье - это один из самых скромных бойцов в UFC. Пока Конор Макгрегор эпатирует публику, а Тони Фергюсон (которого многие ожидали увидеть следующим соперником Нурмагомедова) пытается решить свои психологические проблемы, Порье получил право на проведение желанной схватки.

Многие эксперты считают Порье более опасным соперником для Нурмагомедова, чем Макгрегор. Всё дело в том, что ирландец сосредоточен на шоу, а американец - на бое.

Дастин мечтал о титульном бое с дебюта в UFC, но в силу разных обстоятельств это всё никак не случалось. Во многом это связано с тем, что Порье "скучный" и его сложно "продать". Гораздо проще в этом плане продвигать поединки Макгрегора, который устраивает шоу на ровном месте и ни одно его публичное появление не обходится без скандала. Порье не такой.

Дастин не стремится к имиджу "бэдбоя". Он трудяга и боец, но совсем не шоумен. О чём тут говорить, если боец основал фонд помощи людям с ограниченными возможностями и после боёв продаёт свою амуницию, а деньги жертвует нуждающимся. Остаётся только поаплодировать!

"Кто-то идет к вершине быстрее, кто-то дольше. Порье не свернул, усердно тренировался и сделал все, что было нужно", - сказал президент UFC Дэйна Уайт после боя Порье - Холлоуэй.

Главной поддержкой и мотивацией Порье, является его жена Джоли, с которой они начали встречаться ещё в средней школе. Спортсмен не раз признавался, что супруга помогала ему в самые трудные моменты и после самых тяжёлых поражений убеждала, что однажды он поднимет над головой пояс.