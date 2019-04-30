Каспар Даугавиньш получил травму и пропустит два предстоящих матча

Даугавиньш получил травму в понедельник, 29 апреля. Во время тренировки в Риге хоккеист столкнулся с Кристапом Сотниексом, который неумышленно упал на ногу Даугавиньшу. Вскоре хоккеист прихрамывая отправился в раздевалку.

После тренировки главный тренер сборной Латвии Боб Хартли заявил, что Даугавиньш отправится в Швейцарию, но неизвестно выйдет ли на лёд.

Затем врач сборной Арис Айварс заявил, что Даугавиньш повредил голеностоп и пропустит два оставшихся выездных матча против Швейцарии, которые запланированы на 3 и 4 мая. По словам Козиолса, травма не очень серьёзная и Даугавиньшу потребуется несколько дней, чтобы восстановиться.