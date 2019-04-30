Новые правила повысят кадастровую стоимость недвижимости

С учетом того, что последняя актуализация кадастровой стоимости проводилась более пяти лет назад, нужно считаться с тем, что у части недвижимости она увеличится, сказала представитель Минюста.

Министр юстиции Янис Борданс ранее заявил, что новую методику определения кадастровой стоимости можно вводить только в том случае, если формирующие правительство партии договорятся о реформе налога на недвижимость. Государство должно располагать объективной информацией о кадастровой стоимости, но в результате не должно значительно повышаться налоговое бремя на основное жилье человека, сказал министр.

Медина сообщила, что новая база кадастровой стоимости будет известна в середине следующего года, а применяться начнет с 2021 года. Минюст подал методику Минфину, с которым уже ведутся дискуссии о ее включении в налоговую политику.

Гендиректор Государственной земельной службы (ГЗС) Солвита Звидриня напомнила, что в настоящее время действует база кадастровой стоимости, которая была утверждена в 2014 году, а для подготовки новой базы будут использованы рыночные данные, актуальные на 1 июля этого года, поэтому ни ГЗС, ни Минюст пока не могут прогнозировать, как новая база кадастровой стоимости повлияет на рынок.

Как сообщалось, для определения кадастровой стоимости недвижимости Министерство юстиции в дальнейшем предлагает использовать шесть категорий в зависимости от года постройки зданий.

Разработанная Минюстом новая система кадастровой оценки предусматривает также специальную кадастровую стоимость и принципы ее расчета, которая будет применяться к земле под индивидуальную застройку в целях расчета налога. Принцип специальной оценки предусматривает разделение земельного участка на три части - земля под домом, установленная нормативами площадь и остальная площадь. К каждой части предусматривается применять различную кадастровую стоимость.

В свою очередь для земли с многоквартирной застройкой новый порядок предусматривает введение стандартной площади, которая будет зависеть от интенсивности застройки и количества этажей здания. Площадь, которая превысит стандартную, будет оцениваться как зеленая зона. Предполагается, что новое регулирование позволит улучшить оценку в ситуациях, когда к жилому зданию прилегают земельные участки большей площади, чем необходимо, и их используют жители других домов.

При определении кадастровой стоимости будет учитываться также год постройки здания. Соответственно при расчете стоимости будут использоваться коррекционные коэффициенты по периодам постройки и группам износа. По году постройки здания предполагается разделить на шесть групп - до 1914 года, с 1915 по 1945 год, с 1946 по 1990 год, с 1991 по 2000 год, с 2001 по 2014 год и здания, построенные начиная с 2015 года.