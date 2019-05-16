Потому что на 5,4 девчонок по статистике 4,6 ребят. А на 10 работающих - 4 пенсионера

Минус 15 737 жителя Латвии в 2017 году. Причина: эмиграция и естественная убыль - смертность превышает рождаемость. 50 на 50. Самый большой рекорд по убыли населения в нашей стране пришёлся на 2010 год, когда мы потеряли более 45 тысяч человек. В графе "сальдо миграции" из них - 35 640. Всего с 2010 года официально население Латвии сократилось на 200 тысяч.

Сегодня в Латвии проживают 1 миллион 920 тысяч человек. 68,5% из них живут в городах.

Кстати, в начале 2018 года пропорция жителей Латвии была - 46% мужчин и 54% женщин.

В 2018 году на 117 женщин в нашей стране приходилось 100 мужчин.

Население Латвии стареет.

Если в 1970 году средний возраст мужчин составлял 32,5 года, то сегодня их средний возраст - 39,1. Среднестатистическая женщина в Латвии ещё старше - в 2018 году ей было 45,2 года против 37,7 в 1970 году. На эти показатели влияет низкая рождаемость и увеличение продолжительности жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2018 году для новорожденных мальчиков составила 69,8 лет, для девочек - 79,6.

Увеличился и средний возраст вступления в первый брак. Если в 1990 году этот возраст составлял 22 года для женщин и 24 для мужчин, то в 2017 молодоженам в среднем было 29,5 и 31,6 лет.

Средний возраст латвийской роженицы - 30,2 года.

Средний возраст матери, родившей первенца - 27,6 лет.

Старение нации, увеличение возраста матери, которая рожает первенца и другие факторы накладывает отпечаток на многие социальные и экономические сферы.

В начале 2018 года на 1000 трудоспособных жителей Латвии приходилось 365 пенсионеров и 256 детей в возрасте до 14 лет.

Далеко нерадужны статистические данные о жителях Латвии, подверженных риску бедности. В Латвии в 2017 году риску бедности были подвержены 446 тысяч или 23% жителей. Это на 1,2 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Больше всего риску бедности подвержены одинокие пенсионеры в возрасте старше 65 лет.

Следующие группы с наибольшим риском бедности - неполные семьи с одним взрослым и детьми, лица в возрасте до 64 лет, проживающие одни, многодетные семьи с двумя взрослыми и тремя или более детьми.

В 2017 году порог бедности составлял 367 евро в месяц для домохозяйства, состоящего из одного лица и 770 евро в месяц для семьи из двух взрослых и двух детей.