KNAB за нарушения оштрафовал несколько представленных в Сейме партий

Во время проверки пожертвований за 2017 год были констатированы нарушения Закона о финансировании политических организаций, когда партии не соблюдали порядок подачи списков полученных пожертвований.

В 36 случаях партии были призваны к административной ответственности, на них наложены штрафы на общую сумму в 580 евро.

Так, Лиепайская партия оштрафована на 20 евро, Латвийское объединение регионов - на 25 евро, Видземская партия - на 25 евро, Латвийский союз крестьян - на 25 евро, Латвийская зеленая партия - на 25 евро, "Прогрессивные" - на 50 евро, СЗК - на 50 евро, KPV LV - на 140 евро, а Национальное объединение - на 220 евро.

Штрафы партии уже оплатили.

По отношению к партии "Единство" было принято решение о прекращении дела. Партиям "Альтернатива", "Честь служить нашей Латвии", "Честь служить Риге", "Партия роста", "Лиепая в квадрате", "Согласие" и "Едины для Латвии" были высказаны устные замечания.