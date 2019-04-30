Названа точная дата следующего боя Хабиба

Отец чемпиона UFC рассказал, что 7 сентября в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хабиб будет защищать титул в поединке с американцем Дастином Порье. О том, что UFC 242 состоится в Абу-Даби, стало известно 29 апреля. При этом в организации не уточнили состав участников.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, что 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегорав рамках турнира UFC 229, заставив сдаться в четвёртом раунде. После боя россиянин выпрыгнул из октагона и спровоцировал массовую драку. Решением Атлетической комиссии штата Невада Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев, Макгрегор - на полгода.

30-летний Макгрегор за время своей карьеры провёл 25 боев и одержал 21 победу. На счету Нурмагомедова серия из 27 побед и ни одного поражения.