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Названа точная дата следующего боя Хабиба

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Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: Ethan Miller/AFP/Scanpix

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

Отец чемпиона UFC рассказал, что 7 сентября в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хабиб будет защищать титул в поединке с американцем Дастином Порье. О том, что UFC 242 состоится в Абу-Даби, стало известно 29 апреля. При этом в организации не уточнили состав участников.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, что 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегорав рамках турнира UFC 229, заставив сдаться в четвёртом раунде. После боя россиянин выпрыгнул из октагона и спровоцировал массовую драку. Решением Атлетической комиссии штата Невада Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев, Макгрегор - на полгода.

30-летний Макгрегор за время своей карьеры провёл 25 боев и одержал 21 победу. На счету Нурмагомедова серия из 27 побед и ни одного поражения.

Галерея: Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора

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