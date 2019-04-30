Вт, 30.04.2019
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В Германии пенсионер на машине протаранил торговый центр

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Эскалатор в торговом центре. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во вторник, 30 апреля, в торговом центре Гамбурга автомобиль на большой скорости врезался в двери магазина, проехал через него и остановился у эскалатора, сообщает Reuters.

Как оказалось, мужчина пенсионного возрасте на стоянке торгового центра пытался припарковаться, однако перепутал педали и не смог справиться с машиной.

На место событий незамедлительно прибыли полиция и спасатели, а всех посетителей центра эвакуировали.

Пресс-представитель магазина сообщила, что полиция инцидент оценивает как несчастный случай.

Согласно информации СМИ, люди серьезных травм не получили. Сам водитель и еще один человек пострадали от шока.

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