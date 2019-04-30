В Германии пенсионер на машине протаранил торговый центр

Во вторник, 30 апреля, в торговом центре Гамбурга автомобиль на большой скорости врезался в двери магазина, проехал через него и остановился у эскалатора, сообщает Reuters.
Как оказалось, мужчина пенсионного возрасте на стоянке торгового центра пытался припарковаться, однако перепутал педали и не смог справиться с машиной.
На место событий незамедлительно прибыли полиция и спасатели, а всех посетителей центра эвакуировали.
Пресс-представитель магазина сообщила, что полиция инцидент оценивает как несчастный случай.
Согласно информации СМИ, люди серьезных травм не получили. Сам водитель и еще один человек пострадали от шока.
Șoc la #Hamburg în centrul comercial #Galeria #Kaufhof ... O mașină întră în plin și se oprește înainte să se prăbușească peste scările rulante. #PictureOfTheDay pic.twitter.com/0ygXYyPih1— Nova Tv Medias (@NOVATVMEDIAS) April 30, 2019