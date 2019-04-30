Севастова неожиданно проиграла 18-летней россиянке Потаповой

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова во вторник в первом круге турнира серии International в Праге неожиданно со счетом 6:2, 3:6, 2:6 уступила 18-летней россиянке Анастасии Потаповой, для которой эта победа стала крупнейшей в карьере.
Севастова в данный момент занимает в международном рейтинге WTA 13-е место и была посеяна под вторым номером. В свою очередь Потапова находится в рейтинге на 74-й позиции.
Турнир Севастова завершила с одним набранным рейтинговым очком.
Отметим, что ранее теннисистки не встречались.
За время своей карьеры Потапова титулы WTA не завоевывала, однако она успела принять участие в двух финалах турниров серии International в Москве и Ташкенте, но в обоих потерпела поражение.