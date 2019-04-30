Севастова неожиданно проиграла 18-летней россиянке Потаповой

Севастова в данный момент занимает в международном рейтинге WTA 13-е место и была посеяна под вторым номером. В свою очередь Потапова находится в рейтинге на 74-й позиции.

За время своей карьеры Потапова титулы WTA не завоевывала, однако она успела принять участие в двух финалах турниров серии International в Москве и Ташкенте, но в обоих потерпела поражение.