Минфин: экономика растет медленнее, чем прогнозировалось

После стремительного роста на 4,8% в прошлом году в первом квартале внутренний валовой продукт (ВВП) вырос лишь на 2,8%, свидетельствуют обнародованные во вторник Центральным статистическим управлением данные. По сравнению с прошлым кварталом ВВП по сезонно выровненным данным уменьшился на 0,3%. Минфин напоминает, что это первый спад начиная с четвертого квартала 2015 года.

Падение темпов развития было предсказуемым, так как в сфере инвестиций и строительства развитие уже не такое быстрое, но замедление оказалось немного более сильным, чем ожидалось, отметили в Минфине.

По предварительным данным, на показатели ВВП в первом квартале значительно повлияло падение в отрасли снабжения электричеством и газом, где выпуск за два месяца был на 20,5% меньше, чем годом ранее. На результаты отрасли повлияла засушливая погода.

Также существенно упал темп роста в строительстве - до 6% по сравнению с 21,9% в 2018 году. В то же время в обрабатывающей промышленности выпуск продукции вырос за два месяца на 4,7%, что обеспечено такими отраслями, как деревообработка и металлобработка, производство компьютеров, электронного и оптического оборудования.

Как отмечает Минфин, рос и транзит - грузооборот в портах в первом квартале вырос на 10,4%.

"Хотя в первом квартале ВВП и упал по сравнению с предыдущим кварталом, в большой мере на этой повлияли одноразовые факторы, в том числе погодные условия. В то же время сильный рост сохранился в обрабатывающей промышленности и в розничной торговле, что сигнализирует о стабильном росте покупательной способности и доходов населения", - заявили в министерстве.