В Финляндию на паромах из Таллинна и Москвы привезли корь

Финские чиновники в области здравоохранения сообщили о двух случаях кори. Один из случаев был зафиксирован у пассажира, который 26 апреля находился на пароме из Таллинна в Хельсинки, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Tervis.
По данным специалистов, заболевший был вакцинирован одной дозой вакцины, это совершеннолетний человек, который плыл вечерним рейсом парома Megastar.
Всем, кто был на том же корабле, советует провериться на предмет наличия действующих прививок. Защиту от кори обеспечивают две дозы лекарства.
Второй случай заболевания тоже является привезенным: 26 апреля заразившийся приехал в Финляндию из Москвы.