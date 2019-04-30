Им палец в рот не клади - откусят, или Самые острые на язык знаки Зодиака

Исключительный ум позволяет добиться смертоносного эффекта, а холодное сердце абсолютно равнодушно к боли, тем более что Скорпионы склонны к жестокой мести.

Если цель этого человека - только побольнее обидеть соперника, то он сыплет колкостями и черным юмором. И для Скорпиона это в порядке вещей, в то время как для остальных - болезненно.

Красноречие он использует для мести или самозащиты - просто чтобы потешить свое самолюбие, Скорпион вряд ли будет это делать.

Также не в его правилах искать для себя слабого соперника. Достойным конкурентом для него является тот, кто с ним на равных.

Но иногда случаются исключения из правил, когда оппонент переходит все дозволенные границы и четко не осознает, с кем связался. В этом случае можно рассчитывать на кровавую драму.

Овен

Когда у Овнов зашкаливают эмоции, они начинают колоть своим острым языком всех, кто попадется им под руку. Они очень вспыльчивые, и это для них главная проблема. Во многих случаях Овны не хотят никого обижать, но случайно оброненные слова становятся стартом для дальнейшего потока злословия.

Когда же они наговорят кучу гадостей, то начинают жалеть о своем поступке, однако принести извинения им не позволяет излишняя гордость.

А если Овны и снизойдут к мольбам о прощении, то не стоит им верить - неприятная словесная тирада повторится в скором будущем. И не факт, что она не будет еще мощнее. Когда на конкурента снова обрушится очередной поток брани, предугадать нельзя.

Свои колкости Овен способен направить в самое сердца собеседника. И чем больнее слова, тем больше он чувствует превосходство над своим противником.

Вряд ли кто-то сможет простить подобную дерзость - со злости или без нее сказанные грубые слова способны убить самую крепкую дружбу.

Для собственной безопасности с подобным другом лучше прекратить общение. Через время он снова возьмется за старое, и зачем тогда эта дружба, в которой позволительны такие нелестные высказывания?

Козерог

По своей натуре Козероги являются скрытыми личностями, и это им играет на руку перед оппонентами. Их маска безразличия скрывает все эмоции, но это только на первый взгляд. Козерог будет молча выслушивать от соперника все колкости и нелестные слова, но пока терпит. Не зря говорят, что в терпении им нет равных. Когда же терпение будет на исходе,

он начнет резать своими словами. Потока ругани от него не следует ждать, но он скажет таких пару слов, что разрежет сердце соперника пополам.

После этого вряд ли кто захочет спровоцировать или вызвать его на гнев.

Козероги не привыкли к чувствительности и сентиментальности. И не получится смягчить их сердце, если вызывали на конфликт. Они не пойдут на компромисс и не примут никогда заискивание со стороны противника. А если угодничество будет очевидным, то Козерог не забудет об этом напоминать своими колкостями и юмором.

И он обязательно испортит карму и репутацию зачинщику скандала так, что ему лучше будет ретироваться в другое измерение.