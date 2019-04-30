Подробности смерти парня на крыше электропоезда: в тот момент он был не один

Как сообщает передача Ceturtā studija Латвийского телевидения, несовершеннолетний парень взобрался на крышу электропоезда и преодолел небольшой участок пути из Риги в Тукумс. Пытаясь пролезть под проводами, мальчик получил смертельный удар током.

Его тело было найдено лишь через несколько часов после наступления смерти, во время технического обслуживания поезда.

Как сообщает передача, погибшему было 14 лет и его звали Никита, он вступил в некую группировку подростков. Эта группировка известна различными экстремальными занятиями - проникновения в заброшенные многоэтажки, катание на крышах поездов, проникновение в подземные бункеры и т.д. Примечательно, что все это они отражают в соцсетях.

Группировка даже создала свой сайт, на котором за 10 евро предлагает "попробовать" эти развлечения.

Как рассказал передаче представитель Pasažieru vilciens Эгонс Алерс, судя по информации, имеющейся в распоряжении предприятия, Никита в момент смерти был не один; с ним на крыше был минимум еще один подросток.

Передача допускает, что второй подросток мог быть другим участником группировки, который подобное "развлечение" организовал.

Передача также указывает, что на сайте группировки можно найти фото тела Никиты на крыше поезда. Эту фотографию сделал работник Pasažieru vilciens, и, как отметил Алерс, как она попала в руки подростков - неизвестно.

Фото, очевидно, настоящее, сейчас мы пытаемся понять, как оно туда [на сайт] попало. Предприятие выступает категорически против публикации таких фотографий. Если окажется, что это наш работник, он соответственно будет наказан", - сказал Алерс.