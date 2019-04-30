На автовокзале в Пярну в автобусе поймали жителя Латвии с коробкой наркотиков

Первичные экспресс-тесты показали, что речь идет об амфетамине и фентаниле. Этого товара хватило бы на несколько сотен доз.

Принесшего в автобус эту коробку 40-летнего Яниса тут же задержали, через два дня по ходатайству прокуратуры его взяли под стражу. В ходе экспертизы выяснилось, что было в пакете: первый порошок содержал метамфетамин, во втором была смесь героина, метадона и карфентанила.

Карфентанил - это сверхкрепкое вещество, из одного грамма которого можно получить миллион доз. В коробке было около 6000 наркотических доз.

В апреле наркокурьер заключил с прокуратурой соглашение, согласно которому ему было назначено наказание в виде четырех лет тюрьмы, из которых пять месяцев он должен отбыть немедленно. Дилер проведет весну в таллиннской тюрьме.