Подозревамый в насилии эстонский министр Куузик ушел в отставку

Перед этим Марти Куузик подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра.

В своем заявлении Куузик сообщил, что в интересах сохранения в правительстве спокойной работы, очистки своего престижа и защиты интересов своей семьи он подает в отставку с поста министра.

По его словам, он хочет обеспечить только что вступившему в свои права правительству спокойную рабочую атмосферу, вывести свою партию из-под удара и уберечь свою семью от развернутого в прессе психологического террора.

Министр юстиции Райво Аэг в понедельник вечером сказал в интервью "Актуальной камере", что заведено уголовное дело для проверки информации, связанной с новым министром внешней торговли и ИТ Марти Куузиком, который, по сообщению СМИ, годами морально и физически терроризировал бывшую жену.

"Поскольку мы имеем дело со столь серьезными обвинениями, то, как мне известно, было заведено уголовное дело, чтобы проверить обнародованные факты", - заявил Аэг.