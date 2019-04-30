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Гулбис потерпел восьмое поражение подряд

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Эрнест Гулбис

ФОТО: AFP/SCANPIX

Лучший теннисист Латвии Эрнест Гулбис во вторник в Мюнхене в рамках всех турниров потерпел уже восьмое поражение подряд.

78-я ракетка мира Гулбис в первом круге турнира серии ATP World Tour 250 в Мюнхене со счетом 3:6, 5:7 уступил словаку Мартину Клижану, который занимает в рейтинге ATP 60-ю строчку.

Латвиец завершил турнир без набранных очков.

Дуэль была запланирована на понедельник, но из-за дождя матч перенесли на вторник.

Спортсмены встречались на корте уже четыре раза, и три последние встречи сильнее коазывался Клижан. 

Для Гулбиса турнир в Мюнхене не самый удачный - две победы в девяти матчах. В свою очередь Клижан на этом турнире в 2014 году стал чемпионом.

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