Гулбис потерпел восьмое поражение подряд

78-я ракетка мира Гулбис в первом круге турнира серии ATP World Tour 250 в Мюнхене со счетом 3:6, 5:7 уступил словаку Мартину Клижану, который занимает в рейтинге ATP 60-ю строчку.

Латвиец завершил турнир без набранных очков.

Дуэль была запланирована на понедельник, но из-за дождя матч перенесли на вторник.

Спортсмены встречались на корте уже четыре раза, и три последние встречи сильнее коазывался Клижан.