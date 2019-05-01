Старков стал главным тренером "Лиепаи"

О том, что 63-летний специалист может возглавить клуб из чемпионата Латвии, говорилось уже на прошлой неделе. В среду, 1 мая, "Лиепая" должна официально представить Старкова в качестве наставника команды.

Первый матч под руководством Александра Петровича "Лиепая" проведёт 4 мая, когда у себя дома сыграет с лидером чемпионата "РФШ".

В данный момент "Лиепая" находится на седьмом месте в турнирной таблице. В восьми матчах команде удалось взять только семь очков.

Ранее Старков тренировал рижское "Сконто", московский "Спартак" и азербайджанский "Баку".

Кроме того, тренер долгое время возглавлял сборную Латвии. В первый раз у руля национальной команды он встал в 2001 году, а в 2004 вывел команду на чемпионат Европы. Это самое большое достижение в истории сборной Латвии.