Старков стал главным тренером "Лиепаи"

Бывший тренер сборной Латвии Александр Старков возглавил футбольный клуб "Лиепая", сообщает агентство LETA.
О том, что 63-летний специалист может возглавить клуб из чемпионата Латвии, говорилось уже на прошлой неделе. В среду, 1 мая, "Лиепая" должна официально представить Старкова в качестве наставника команды.
Первый матч под руководством Александра Петровича "Лиепая" проведёт 4 мая, когда у себя дома сыграет с лидером чемпионата "РФШ".
В данный момент "Лиепая" находится на седьмом месте в турнирной таблице. В восьми матчах команде удалось взять только семь очков.
Ранее Старков тренировал рижское "Сконто", московский "Спартак" и азербайджанский "Баку".
Кроме того, тренер долгое время возглавлял сборную Латвии. В первый раз у руля национальной команды он встал в 2001 году, а в 2004 вывел команду на чемпионат Европы. Это самое большое достижение в истории сборной Латвии.
Во второй раз Старков вернулся в сборную и тренировал её с 2007 по 2013 год. В 2017 году случился третий и самый короткий период Старкова в сборной, который продлился всего год.