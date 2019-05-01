Ср, 1.05.2019
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Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

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Криштиану Роналду

ФОТО: MICHAEL BUHOLZER/AFP/Scanpix

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире Bugatti La Voiture Noire. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что автомобиль этой модели стоит около 11 миллионов евро. К слову, это треть годовой зарплаты футболиста.

Bugatti La Voiture Noire в марте был представлен на Женевском автосалоне. Мощность двигателя авто составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость 420 км/ч.

Стоит отметить, что сесть за руль этой машины Роналду сможет не раньше 2021 года, так как до этого срока инженеры будут заниматься её наладкой.

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