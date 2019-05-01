Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

Источник сообщает, что автомобиль этой модели стоит около 11 миллионов евро. К слову, это треть годовой зарплаты футболиста.

Bugatti La Voiture Noire в марте был представлен на Женевском автосалоне. Мощность двигателя авто составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость 420 км/ч.

Стоит отметить, что сесть за руль этой машины Роналду сможет не раньше 2021 года, так как до этого срока инженеры будут заниматься её наладкой.