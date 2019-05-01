Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире Bugatti La Voiture Noire. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Источник сообщает, что автомобиль этой модели стоит около 11 миллионов евро. К слову, это треть годовой зарплаты футболиста.
Bugatti La Voiture Noire в марте был представлен на Женевском автосалоне. Мощность двигателя авто составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость 420 км/ч.
Стоит отметить, что сесть за руль этой машины Роналду сможет не раньше 2021 года, так как до этого срока инженеры будут заниматься её наладкой.
After a grandiose premiere at the Geneva Motor Show, Bugatti Président Stephan Winkelmann presented ‘La Voiture Noire’ to an exclusive clientele in Dubai. #Bugatti #BugattiDubai #BugattiUAE #AlHabtoorMotors #UAE #Dubai #LaVoitureNoire #Bugatti110Ans #StephanWinkelman pic.twitter.com/Rvm6KkoYLe— Bugatti (@Bugatti) 1 апреля 2019 г.